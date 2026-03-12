Naukowcy z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie opisali na łamach czasopisma "Persoonia" nieznany dotychczas gatunek grzyba. Nowy gatunek odkryto w polskich Tatrach i jest on pasożytem roślin.

W Tatrzańskim Parku Narodowym odkryto nowy gatunek grzyba - Cytospora tatrensis .

Grzyb został znaleziony na zamierających pędach kosodrzewiny.

Odkrycia dokonali naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Tatrzański Park Narodowy poinformował o zidentyfikowaniu w Tatrach nowego gatunku grzyba, który otrzymał nazwę Cytospora tatrensis. Odkrycie wzbudziło zainteresowanie zarówno środowiska naukowego, jak i miłośników przyrody. Dokonali go badacze z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: profesor Robert Jankowiak, doktor habilitowany Piotr Bilański oraz dr hab. inż. Hanna Stępniewska.

Nowy pasożyt wśród tatrzańskich roślin

Cytospora tatrensis został po raz pierwszy zauważony na zamierających pędach kosodrzewiny, charakterystycznej dla tatrzańskich krajobrazów. Grzyb ten należy do rodzaju Cytospora, znanego z pasożytniczego trybu życia. Przedstawiciele tego rodzaju często atakują rośliny drzewiaste i krzewiaste, powodując u nich choroby lub bytując w ich tkankach bez wywoływania widocznych objawów. W przeciwieństwie do popularnych grzybów leśnych, Cytospora tatrensis nie tworzy klasycznych owocników z kapeluszami.

Aby potwierdzić, że odkryty organizm to nowy gatunek, naukowcy przeprowadzili szczegółowe analizy morfologiczne oraz badania genetyczne. Wyniki jednoznacznie wskazały, że Cytospora tatrensis różni się od innych znanych przedstawicieli swojego rodzaju. Nazwa gatunku nawiązuje bezpośrednio do miejsca odkrycia - polskich Tatr, co podkreśla unikalność tego znaleziska.

Znaczenie odkrycia dla nauki i ochrony przyrody

Odkrycie Cytospora tatrensis ma ogromne znaczenie dla poznania bioróżnorodności polskich gór. Jak podkreślają badacze, każdy nowy gatunek grzyba to kolejny element układanki, który pozwala lepiej zrozumieć funkcjonowanie ekosystemów leśnych.

Grzyby odgrywają kluczową rolę w rozkładzie materii organicznej, obiegu składników odżywczych i zdrowiu roślin. Poznanie nowych gatunków umożliwia skuteczniejszą ochronę przyrody i zarządzanie zasobami naturalnymi.

Tatrzańska przyroda wciąż pełna tajemnic

Odkrycie nowego gatunku grzyba pokazuje, że polskie Tatry wciąż kryją wiele tajemnic. Mimo intensywnych badań prowadzonych od lat, wciąż pojawiają się nieznane dotąd organizmy, które mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie górskich ekosystemów. Cytospora tatrensis to dowód na to, jak ważne są ciągłe badania i monitorowanie przyrody, zwłaszcza w tak cennych przyrodniczo obszarach jak Tatrzański Park Narodowy.