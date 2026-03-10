Nagranie niezwykle groźnie wyglądającego wypadku w Tatrach pojawiło się niedawno w mediach społecznościowych. Widać na nim, jak człowiek spada stromym, ośnieżonym zboczem, koziołkując. Autorem nagrania jest Leszek Piszczyk.

Tragicznie wyglądający wypadek w Tatrach. Mężczyzna spadał z Rysów (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Jak napisał na swoim Facebooku mężczyzna, mrożącą krew w żyłach scenę zarejestrował w czasie sobotniej wspinaczki na Rysy - najwyższy szczyt polskich Tatr.

Na wideo widać, jak człowiek spada stromym, ośnieżonym zboczem, koziołkując.

"Chłopak przy wejściu do rysy źle postawił nogę. Stracił równowagę, wypadł mu czekan i z ogromną prędkością zjechał całą rysą w dół. Nie miał już jak się zatrzymać" - napisał Piszczyk.

Autor nagrania poinformował, że zszedł do poszkodowanego. Ten wyglądał, jakby nic poważnego mu się nie stało. Mężczyzna został przebadany przez współtowarzysza wycieczki, który był lekarzem.

