Kierowcy podróżujący zakopianką muszą przygotować się na kolejne utrudnienia. W nocy z piątku na sobotę na modernizowanym odcinku drogi krajowej nr 7 w Libertowie koło Krakowa zostanie zamknięty prawy pas ruchu w kierunku Krakowa. Prace potrwają do sobotniego poranka i są związane z przebudową sieci światłowodowej.

/ GDDKiA Kraków / Materiały prasowe

W najbliższy weekend kierowcy korzystający z zakopianki w rejonie Libertowa napotkają na poważne utrudnienia.

Jak poinformował Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, od godziny 21:30 w piątek do 5:00 rano w sobotę zamknięty zostanie prawy pas ruchu na DK7 w kierunku Krakowa.

Ruch będzie odbywał się wyłącznie lewym pasem.

Zamknięcie dotyczy drogi lokalnej biegnącej wzdłuż zakopianki, która obecnie pełni funkcję prawego pasa DK7. Dojazd dla mieszkańców będzie możliwy od ulicy Przylesie.



Prace przy światłowodach

Powodem utrudnień są roboty związane z przebudową sieci światłowodowej. "Jest to niezbędne, żeby ułożyć nowe światłowody i połączyć je z istniejącą siecią telekomunikacyjną" - wyjaśnił przedstawiciel GDDKiA.

To już druga część prac przy światłowodach w tym miejscu. Drogowcy apelują o zachowanie ostrożności i stosowanie się do tymczasowego oznakowania.

Trwająca inwestycja w Libertowie to jedna z największych modernizacji na trasie Kraków-Zakopane. W ramach prac zlikwidowane zostanie dotychczasowe skrzyżowanie zakopianki z ulicami Góra Libertowska i Świetlistą. Zastąpi je tunel pod DK7 o długości 52 metrów, który umożliwi przejazd między wschodnią a zachodnią częścią Libertowa.

Wzdłuż trasy powstanie nowa i zmodernizowana sieć dróg lokalnych, co pozwoli kierowcom na wygodniejszy wjazd na DK7 zarówno w kierunku Krakowa, jak i Myślenic. Dodatkowo, drogi gminne i powiatowe zostaną połączone z jezdniami dodatkowymi równoległymi do Zakopianki.



Nowe kładki i bezpieczeństwo pieszych

W ramach inwestycji powstaną także trzy nowe kładki dla pieszych: w okolicy likwidowanego skrzyżowania, na Górze Libertowskiej oraz na granicy Libertowa i Gaju. Zastąpią one dotychczasowe przejścia dla pieszych, co ma znacznie poprawić bezpieczeństwo mieszkańców.



Zakończenie wszystkich prac planowane jest w wakacje 2027 roku. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i śledzenie komunikatów dotyczących zmian w organizacji ruchu.