W Choczni (powiat wadowicki) zapaliła się lokomotywa pociągu Intercity relacji Zakopane - Poznań. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
Jak dowiedzieli się dziennikarze RMF FM, ogień został już ugaszony. Nikt nie został poszkodowany.
Gdy na miejsce dotrze nowa lokomotywa, pociąg ruszy w dalszą drogę. Z informacji podawanych przez PKP wynika, że skład ma niemal 90-minutowe opóźnienie.
Przyczyny pożaru będą szczegółowo wyjaśniane.
Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.