W Choczni (powiat wadowicki) zapaliła się lokomotywa pociągu Intercity relacji Zakopane - Poznań. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Zobacz również:

Jak dowiedzieli się dziennikarze RMF FM, ogień został już ugaszony. Nikt nie został poszkodowany. 

Gdy na miejsce dotrze nowa lokomotywa,  pociąg ruszy w dalszą drogę. Z informacji podawanych przez PKP wynika, że skład ma niemal 90-minutowe opóźnienie. 

Przyczyny pożaru będą szczegółowo wyjaśniane. 

Zobacz również:

​Nowe fakty ws. nożownika z Łukowa. Takich ataków było więcej
Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.

Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.