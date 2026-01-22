W Choczni (powiat wadowicki) zapaliła się lokomotywa pociągu Intercity relacji Zakopane - Poznań. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Zdj. ilustracyjne / FotoDax / Shutterstock

Jak dowiedzieli się dziennikarze RMF FM, ogień został już ugaszony. Nikt nie został poszkodowany.

Gdy na miejsce dotrze nowa lokomotywa, pociąg ruszy w dalszą drogę. Z informacji podawanych przez PKP wynika, że skład ma niemal 90-minutowe opóźnienie.

Przyczyny pożaru będą szczegółowo wyjaśniane.