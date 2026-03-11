W nocy z wtorku na środę strażacy z południa Małopolski walczyli z dwoma poważnymi pożarami. W jednym z nich zginęła starsza kobieta, a w drugim spłonął zakład stolarski i magazyn pelletu.

Pożar w Zakopanem. Nie żyje 85-letnia kobieta

Około godziny 1:00 w nocy z wtorku na środę w Zakopanem przy ul. Weteranów Wojny wybuchł pożar w mieszkaniu na czwartym piętrze bloku. Strażacy ewakuowali z lokalu nieprzytomną 85-letnią kobietę.

Zespół ratownictwa medycznego podjął czynności resuscytacyjne, ale kobiety nie udało się uratować – poinformował kpt. Hubert Ciepły, rzecznik małopolskiej straży pożarnej.

Cztery inne osoby samodzielnie opuściły budynek i nie wymagały pomocy medycznej. W akcji brały udział trzy zastępy straży pożarnej.

Pożar zakładu stolarskiego w Jabłonce

Drugi pożar wybuchł około godziny 4:00 nad ranem w Jabłonce przy ul. Babiogórskiej. Ogień objął zakład stolarski o wymiarach około 30 na 20 metrów, dwa silosy oraz magazyn pelletu.

Pożar został opanowany, trwa dogaszanie pogorzeliska – przekazał w środę rano kpt. Ciepły.

W tym zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał.