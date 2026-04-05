Droga do Morskiego Oka zostanie ponownie otwarta dla turystów w Poniedziałek Wielkanocny - poinformował Tatrzański Park Narodowy (TPN). Mimo udostępnienia popularnej trasy, w Tatrach nadal obowiązuje trzeci, znaczny stopień zagrożenia lawinowego. Warunki w górach pozostają niebezpieczne.

Droga z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka, a także szlak przez Dolinę Roztoki do Doliny Pięciu Stawów Polskich, zostaną ponownie udostępnione od 6 kwietnia - przekazał Tatrzański Park Narodowy. Decyzja zapadła na podstawie aktualnej oceny ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Park podkreślił jednak, że sytuacja lawinowa wciąż jest poważna. W Tatrach obowiązuje trzeci, znaczny stopień zagrożenia lawinowego. Oznacza to, że pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest związana z podłożem umiarkowanie lub słabo, a wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy niewielkim dodatkowym obciążeniu.

Warunki pozostają trudne. Służby apelują o ostrożność

TPN apeluje do turystów o zachowanie szczególnej ostrożności i bezwzględne zwracanie uwagi na oznakowanie przy szlakach. Szczególnie istotne są tablice ostrzegawcze: tzw. "szachownica" oznacza obszar zagrożony lawinami, natomiast znak "ręki" wskazuje teren bezpośredniego zagrożenia lawinowego, gdzie dalsze przejście może stanowić zagrożenie dla życia.

Służby zalecają bieżące śledzenie komunikatów lawinowych TOPR oraz komunikatów turystycznych TPN. Podkreślają również, że poruszanie się w wyższych partiach gór wymaga doświadczenia, wiedzy lawinowej oraz odpowiedniego sprzętu zimowego, takiego jak raki, czekan i lawinowe ABC, wraz z umiejętnością jego użycia.

TPN przypomina, że mimo dostarczanych informacji o warunkach i zagrożeniach, ostateczna odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa na turystach. Nawet odpowiednie przygotowanie może okazać się niewystarczające w obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji lawinowej.