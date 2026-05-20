W Dżakarcie, stolicy Indonezji, na świat przyszedł pyton królewski, który już od pierwszych chwil życia wzbudził sensację. Nie tylko dlatego, że jego ciało jest całkowicie białe – co samo w sobie jest rzadkością – ale przede wszystkim z powodu całkowitego braku oczu. Ten niesamowity okaz został uwieczniony na zdjęciach przez znanego fotografa przyrody, Tanto Yensena.

Biały pyton królewski, który urodził się bez oczu / Cover Images/East News / East News

Pyton królewski to jeden z najpopularniejszych gatunków wśród hodowców węży na całym świecie. Słynie z łagodnego temperamentu i niezwykłej różnorodności barw, które są wynikiem selektywnej hodowli. Jednak nawet doświadczeni hodowcy rzadko mają okazję zobaczyć coś takiego. Wąż z Dżakarty nie posiada oczu - cierpi na anophthalmię, czyli całkowity brak gałek ocznych.

Według właściciela, przyczyną tej niezwykle rzadkiej anomalii jest mutacja genetyczna, która pojawiła się podczas krzyżowania odmian leucystycznych i albinosów.

Jak się okazuje wąż doskonale się rozwija. Mierzy już około 1,5 metra długości i - jak podkreśla Tanto Yensen - wykazuje ogromną wolę życia. To niesamowite, bo wąż je normalnie i ma ogromnego ducha walki. Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś podobnego - mówi fotograf.

Co ciekawe, właściciele takich osobników często zauważają, że są one wyjątkowo spokojne i ufne. Brak wzroku sprawia, że nie reagują gwałtownie na nagłe ruchy czy cienie, które dla innych węży mogą być sygnałem zagrożenia. Dzięki temu kontakt z człowiekiem jest łatwiejszy, a sam wąż mniej podatny na stres.

Jak pytony radzą sobie bez wzroku?

Choć dla człowieka brak wzroku oznacza poważne ograniczenia, dla pytona życie toczy się niemal bez zmian. Wszystko dzięki niesamowitym zdolnościom, jakie wykształciły węże na przestrzeni milionów lat ewolucji.

Pytony wyposażone są w specjalne dołki termiczne - supralabialne jamki rozmieszczone wokół pyska, które działają jak zaawansowana kamera termowizyjna. Dzięki nim wąż potrafi "widzieć" ciepło wydzielane przez potencjalną ofiarę, co pozwala mu skutecznie polować nawet w całkowitej ciemności.

To jednak nie wszystko. Pytony królewskie, podobnie jak inne węże, korzystają również z wysoce rozwiniętego zmysłu węchu. Ich rozdwojony język zbiera cząsteczki zapachowe z powietrza, które następnie trafiają do narządu Jacobsona, umożliwiając dokładne rozpoznanie otoczenia. Dzięki temu nawet całkowity brak wzroku nie przeszkadza im w codziennym funkcjonowaniu.

Skąd biorą się takie mutacje?

Specjaliści podkreślają, że anomalia taka jak anophthalmia może mieć kilka przyczyn. Najczęściej wskazuje się na dwa czynniki - błędy podczas inkubacji jaj, zwłaszcza gwałtowne wahania lub zbyt wysoka temperatura, oraz uwarunkowania genetyczne.

Hodowle odmian leucystycznych i albinosów, które cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów, wiążą się z ryzykiem pojawienia się niepożądanych mutacji, zwłaszcza przy wielokrotnym krzyżowaniu osobników o podobnych cechach.

Pyton królewski pochodzi z zachodniej i środkowej Afryki, gdzie zamieszkuje sawanny i obrzeża lasów. W naturze prowadzi skryty tryb życia, ukrywając się w norach i polując głównie nocą. W warunkach domowych jest ceniony za łagodność i stosunkowo niewielkie rozmiary - dorosłe osobniki rzadko przekraczają 1,5 metra długości.