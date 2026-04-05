Chorwacja to jeden z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych, szczególnie wśród miłośników krystalicznie czystego Adriatyku. Choć większość wybrzeża pokrywają żwirowe i skaliste plaże, na turystów czekają także prawdziwe piaszczyste perełki. Sprawdź, gdzie ich szukać?

Piaszczyste plaże Chorwacji: gdzie ich szukać i jak tam dojechać?

Chorwackie wybrzeże - raj dla turystów

Każdego roku Chorwację odwiedzają miliony turystów z całego świata, zachwycając się jej malowniczym wybrzeżem o długości ponad 6000 kilometrów, wliczając w to wybrzeża ponad 1200 wysp. Ten niezwykły kraj oferuje nie tylko bajeczne widoki, ale również jedne z najczystszych wód w regionie Adriatyku. Różnorodne krajobrazy przyciągają amatorów zarówno kameralnych zatoczek, jak i szerokich plaż. Dla wielu podróżnych wyjazd do Chorwacji to gwarancja niezapomnianych wakacji nad morzem.

Czy w Chorwacji znajdziesz piaszczystą plażę?

Chociaż Chorwacja słynie przede wszystkim z plaż żwirowych i skalistych, miłośnicy delikatnego piasku pod stopami również znajdą tu coś dla siebie. Piaszczyste plaże są jednak rzadkością i najczęściej mają niewielką powierzchnię - często to wąskie paski piasku pośród żwiru. Większe fragmenty pokryte piaskiem bywają sztucznie nasypywane, a naturalne piaszczyste plaże są prawdziwymi perełkami, o które warto powalczyć.

Najpiękniejsze piaszczyste plaże Chorwacji, czyli gdzie szukać piasku pod stopami

Jeśli marzysz o klasycznych wakacjach na piaszczystej plaży, musisz dokładnie zaplanować swoją podróż. Szczególnie region Istrii nie sprzyja takim oczekiwaniom - większość plaż to tutaj żwirowe lub skaliste wybrzeża. Nieliczne piaszczyste plaże w tej części kraju w sezonie letnim bywają bardzo zatłoczone.

Wyjątkiem jest Bijeca i wyspa Levan koło Medulina, Koversada koło Vrsaru czy Zambratija koło Umagu. To miejsca, gdzie można znaleźć odrobinę piasku, choć nie należy spodziewać się wielkich, szerokich plaż.

Za najpiękniejszą i najdłuższą naturalną plażę piaszczystą w Chorwacji uchodzi Rajska Plaża (Plaża Rajska) w Lopar na wyspie Rab. To aż 1,5 kilometra miękkiego piasku, łagodnie opadającego do morza. Wokół plaży rozlokowane są hotele i kempingi, co sprawia, że w szczycie sezonu miejsce to tętni życiem i przyciąga tłumy. Dla tych, którzy cenią sobie spokój, alternatywą mogą być mniejsze, mniej znane piaszczyste zatoczki w okolicach Loparu - szczególnie poza sezonem.

Szanse na znalezienie piaszczystych plaż rosną wraz z przemieszczaniem się na południe kraju. Na wyspie Krk można odwiedzić plaże Cizici, Komoriska i Melina, a na wyspie Dugi Otok czeka słynna plaża Sakarun. To miejsce, gdzie turkusowa woda, jasny piasek i otaczający las sosnowy tworzą niemal karaibską atmosferę. Plaża Sakarun ma około 800 metrów długości i łagodnie opadające dno, co czyni ją idealną dla rodzin z dziećmi.

W Dalmacji piaszczyste plaże można znaleźć między innymi w Dubrowniku, Ninie, Omišu, Splicie i Makarskiej. Również mniejsze wyspy, takie jak Vis, Hvar, Brač, Pag czy Mljet, oferują pojedyncze, malownicze piaszczyste zatoczki.

Pociągiem nad Adriatyk - wygodna podróż z Polski

Tego lata podróżowanie do Chorwacji stanie się jeszcze prostsze. PKP Intercity ogłosiło powrót popularnego, międzynarodowego połączenia kolejowego z Warszawy do Rijeki . Od 26 czerwca 2026 roku pociąg będzie kursował aż sześć razy w tygodniu, czyli o dwa razy częściej niż w poprzednim sezonie.

Decyzja ta została podjęta w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie turystów - w 2025 roku z tego połączenia skorzystało aż 9,3 tysiąca osób. Dzięki bezpośredniemu połączeniu można wygodnie dotrzeć nad adriatyckie wybrzeże bez konieczności przesiadek i długiej podróży samochodem.