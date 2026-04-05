Chorwacja to jeden z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych, szczególnie wśród miłośników krystalicznie czystego Adriatyku. Choć większość wybrzeża pokrywają żwirowe i skaliste plaże, na turystów czekają także prawdziwe piaszczyste perełki. Sprawdź, gdzie ich szukać?
Każdego roku Chorwację odwiedzają miliony turystów z całego świata, zachwycając się jej malowniczym wybrzeżem o długości ponad 6000 kilometrów, wliczając w to wybrzeża ponad 1200 wysp. Ten niezwykły kraj oferuje nie tylko bajeczne widoki, ale również jedne z najczystszych wód w regionie Adriatyku. Różnorodne krajobrazy przyciągają amatorów zarówno kameralnych zatoczek, jak i szerokich plaż. Dla wielu podróżnych wyjazd do Chorwacji to gwarancja niezapomnianych wakacji nad morzem.
Chociaż Chorwacja słynie przede wszystkim z plaż żwirowych i skalistych, miłośnicy delikatnego piasku pod stopami również znajdą tu coś dla siebie. Piaszczyste plaże są jednak rzadkością i najczęściej mają niewielką powierzchnię - często to wąskie paski piasku pośród żwiru. Większe fragmenty pokryte piaskiem bywają sztucznie nasypywane, a naturalne piaszczyste plaże są prawdziwymi perełkami, o które warto powalczyć.
Jeśli marzysz o klasycznych wakacjach na piaszczystej plaży, musisz dokładnie zaplanować swoją podróż. Szczególnie region Istrii nie sprzyja takim oczekiwaniom - większość plaż to tutaj żwirowe lub skaliste wybrzeża. Nieliczne piaszczyste plaże w tej części kraju w sezonie letnim bywają bardzo zatłoczone.
Wyjątkiem jest Bijeca i wyspa Levan koło Medulina, Koversada koło Vrsaru czy Zambratija koło Umagu. To miejsca, gdzie można znaleźć odrobinę piasku, choć nie należy spodziewać się wielkich, szerokich plaż.
Za najpiękniejszą i najdłuższą naturalną plażę piaszczystą w Chorwacji uchodzi Rajska Plaża (Plaża Rajska) w Lopar na wyspie Rab. To aż 1,5 kilometra miękkiego piasku, łagodnie opadającego do morza. Wokół plaży rozlokowane są hotele i kempingi, co sprawia, że w szczycie sezonu miejsce to tętni życiem i przyciąga tłumy. Dla tych, którzy cenią sobie spokój, alternatywą mogą być mniejsze, mniej znane piaszczyste zatoczki w okolicach Loparu - szczególnie poza sezonem.
Szanse na znalezienie piaszczystych plaż rosną wraz z przemieszczaniem się na południe kraju. Na wyspie Krk można odwiedzić plaże Cizici, Komoriska i Melina, a na wyspie Dugi Otok czeka słynna plaża Sakarun. To miejsce, gdzie turkusowa woda, jasny piasek i otaczający las sosnowy tworzą niemal karaibską atmosferę. Plaża Sakarun ma około 800 metrów długości i łagodnie opadające dno, co czyni ją idealną dla rodzin z dziećmi.
W Dalmacji piaszczyste plaże można znaleźć między innymi w Dubrowniku, Ninie, Omišu, Splicie i Makarskiej. Również mniejsze wyspy, takie jak Vis, Hvar, Brač, Pag czy Mljet, oferują pojedyncze, malownicze piaszczyste zatoczki.
Tego lata podróżowanie do Chorwacji stanie się jeszcze prostsze. PKP Intercity ogłosiło powrót popularnego, międzynarodowego połączenia kolejowego z Warszawy do Rijeki. Od 26 czerwca 2026 roku pociąg będzie kursował aż sześć razy w tygodniu, czyli o dwa razy częściej niż w poprzednim sezonie.
Decyzja ta została podjęta w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie turystów - w 2025 roku z tego połączenia skorzystało aż 9,3 tysiąca osób. Dzięki bezpośredniemu połączeniu można wygodnie dotrzeć nad adriatyckie wybrzeże bez konieczności przesiadek i długiej podróży samochodem.