W kilku duńskich miastach odczuwane były w środę silne wstrząsy. W Kopenhadze osiągnęły magnitudę 3,9. Zdaniem GEUS - Służb Geologicznych Danii i Grenlandii były to najsilniejsze wstrząsy w historii duńskich pomiarów od prawie 100 lat. Brak informacji o ofiarach.

W Kopenhadze w środę po południu miało miejsce trzęsienie ziemi o magnitudzie 3,9. Jak poinformowały Służby Geologiczne Danii i Grenlandii (GEUS), było to trzecie najsilniejsze wstrząsy w historii duńskich pomiarów od 1930 roku.

Apel policji

Nie ma doniesień o ofiarach, ani też wyrządzonych przez trzęsienie ziemi szkodach. "Otrzymujemy zgłoszenia od obywateli, którzy odczuli wstrząsy, prosimy o kontakt tylko w poważnych przypadkach" - apelują policja i służby ratownicze.

Epicentrum wstrząsów

Według GEUS epicentrum znajdowało się na Bałtyku w zatoce Koege na południe od Kopenhagi i zostało odnotowane przez wszystkie stacje pomiarowe w Danii oraz na południu Norwegii oraz Szwecji. Drgania ziemi były odczuwalne przez mieszkańców innych miast m.in. Odense oraz szwedzkiego Malmoe.

Zdaniem geologów z GEUS możliwe są wstrząsy wtórne, ale o mniejszej sile.