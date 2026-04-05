W Siem Reap, drugim co do wielkości mieście Kambodży, odsłonięto pierwszy na świecie pomnik poświęcony gryzoniowi wykrywającemu miny. Szczur Magawa, który przez lata ratował ludzkie życie, stał się symbolem odwagi i poświęcenia w walce z niebezpieczeństwem ukrytym pod ziemią.
- Magawa, afrykański szczur workowaty, wykrył ponad 100 min i materiałów wybuchowych.
- Zwierzę przeszukało teren o powierzchni ponad 141 tys. m kw.
W Kambodży, kraju wciąż zmagającym się z tragicznym dziedzictwem min przeciwpiechotnych, odsłonięto niezwykły pomnik. Upamiętnia on szczura Magawę, który przez pięć lat swojej służby wykrył ponad 100 niebezpiecznych ładunków i uratował życie setkom mieszkańców. To pierwszy na świecie pomnik poświęcony gryzoniowi, który stał się symbolem nadziei i walki o bezpieczną przyszłość.