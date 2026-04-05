Trudna sytuacja w Kambodży - miliony min i zagrożone życie

Według szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych, w Kambodży wciąż znajduje się od 4 do 6 milionów min lądowych. Ponad milion ludzi mieszka i pracuje na terenach, gdzie w każdej chwili mogą natknąć się na śmiertelnie niebezpieczne materiały wybuchowe. Codzienność wielu rodzin naznaczona jest strachem i niepewnością, a każde oczyszczenie kolejnego skrawka ziemi to krok w stronę normalności.

Magawa, przedstawiciel afrykańskiego szczura workowatego, został przeszkolony przez belgijską organizację charytatywną Apopo. Po roku intensywnego treningu w Tanzanii, w 2016 roku rozpoczął pracę w Kambodży. Jego zadanie polegało na wykrywaniu min przeciwpiechotnych i innych materiałów wybuchowych, które przez dekady zagrażały mieszkańcom.

Szczur ważył około 1,2 kg i mierzył 70 cm długości, co czyniło go większym od większości przedstawicieli swojego gatunku. Był jednak na tyle lekki i zwinny, że mógł bezpiecznie poruszać się po polach minowych, nie powodując detonacji.

Imponujące osiągnięcia - szybciej niż człowiek

W ciągu pięcioletniej kariery Magawa przeszukał teren o łącznej powierzchni ponad 141 tysięcy metrów kwadratowych, co odpowiada aż 20 boiskom piłkarskim. Jego skuteczność była imponująca - przeszukanie obszaru wielkości kortu tenisowego zajmowało mu zaledwie 20 minut. Dla porównania, człowiek wyposażony w wykrywacz metalu potrzebowałby na to od jednego do czterech dni.

W 2020 roku Magawa został uhonorowany Złotym Medalem PDSA, najwyższym brytyjskim odznaczeniem przyznawanym zwierzętom za odwagę i służbę w konfliktach zbrojnych oraz działaniach cywilnych. Od 1943 roku medal ten otrzymywały psy, gołębie, konie i inne zwierzęta, jednak Magawa był pierwszym szczurem, który dostąpił tego zaszczytu.

Po latach niebezpiecznej pracy, w 2021 roku Magawa przeszedł na emeryturę. Zmarł rok później, w wieku ośmiu lat.