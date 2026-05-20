Angielska Aston Villa, z naturalizowanym Polakiem Matty Cashem w składzie, pokonała w finale Ligi Europy niemiecki SC Freiburg 3:0, zwyciężając w całych rozgrywkach. Cash jest trzynastym Polakiem w historii, który wywalczył jedno z trofeów europejskich rozgrywek.
Wynik bezbramkowy utrzymywał się do końcówki pierwszej połowy, ale wtedy angielski zespół z minuty na minutę coraz bardziej kontrolował przebieg meczu.
W 41. po rzucie rożnym nieupilnowany w polu karnym Belg Youri Tielemans wolejem dał faworytom prowadzenie.