Obok trofeum, nagrodą za wygrany finał LE jest bezpośredni awans do fazy ligowej najbardziej prestiżowych rozgrywek klubowych UEFA - Ligi Mistrzów. Aston Villi to jednak nie dotyczy, bo podopieczni Unaia Emery'ego już wcześniej osiągnęli ten cel poprzez wyniki w angielskiej Premier League. O tym, komu przypadnie to miejsce, zdecyduje ostatnia kolejka Premier League w niedzielę.

Specjalista od wygrywania Ligi Europy

Emery to szkoleniowiec z "patentem" na Ligę Europy. Zdobył trofeum po raz piąty w swoim szóstym finale. Wcześniej triumfował trzy razy z rzędu z Sevillą (2014-16; w dwóch z tych sukcesów pomógł Grzegorz Krychowiak) oraz w 2021 z Villarrealem. Dwa lata wcześniej poniósł jedyną finałową porażkę, gdy prowadził Arsenal Londyn. Dwa razy Emery i jego podopieczni świętowali zdobycie trofeum w Polsce: w Warszawie w 2015 (m.in. gol Krychowiaka) oraz w Gdańsku w 2021 roku.

Cash wchodzi do historii polskiej piłki

Matty Cash został 13. polskim piłkarzem, który wywalczył jedno z trofeów europejskich rozgrywek klubowych. Dotychczas ostatnim z Polaków, który mógł cieszyć się ze zdobycia europejskie trofeum, był bramkarz Łukasz Fabiański. Jako zawodnik West Ham United w 2023 roku triumfował w Lidze Konferencji, czyli "najmłodszym" pucharowym dziecku UEFA. Rok wcześniej w tych rozgrywkach najlepsza okazał się zespół AS Roma, której zawodnikiem był wtedy Nicola Zalewski.