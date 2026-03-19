Już 1 kwietnia rusza 92. sezon spływu przełomem Dunajca. Flisacy z Pienin, którzy od blisko 200 lat kultywują tę tradycję, intensywnie przygotowują się do przyjęcia pierwszych turystów. Bezpieczeństwo i komfort gości to dla nich priorytet.

1 kwietnia rusza nowy sezon spływów na Dunajcu / Grzegorz Momot / PAP

Już 1 kwietnia rozpocznie się 92. sezon spływu przełomem Dunajca, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich. Flisacy pływają już od 1832 roku, czyli od 193 lat.



Ostatnie przygotowania do sezonu

Na przystani w Pieninach trwają gorączkowe prace przed rozpoczęciem nowego sezonu spływów.

Flisacy kończą przygotowania głównej przystani na przyjęcie łodzi, które już po najbliższym weekendzie zostaną przetransportowane na miejsce.

Przygotowaliśmy już przystań główną na przyjęcie łodzi flisackich, które pojawią się tutaj po najbliższym weekendzie. Już flisacy będą je tutaj dowozić, transportować - mówi Jerzy Regiec, prezes Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich w rozmowie z reporterem RMF FM Maciejem Pałahickim.

Przed rozpoczęciem sezonu flisacy przeprowadzają dokładny przegląd koryta Dunajca. To kluczowy element przygotowań, mający zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom spływu.

U nas bezpieczeństwo jest priorytetem, bezpieczeństwo naszych gości. Musimy i chcemy sprawdzić to koryto pod względem drożności, pod względem przepustowości, żebyśmy nie spotkali się z jakąś niespodzianką, mając już tutaj gości na łodziach - podkreśla Jerzy Regiec.





Konserwacja łodzi i prace naprawcze

Drewniane łodzie, które przez całą zimę odpoczywały, wymagają szczególnej troski przed nowym sezonem. Flisacy dbają o ich odpowiednią konserwację i uszczelnienie.

Łodzie są konserwowane specjalnymi środkami przeciwgrzybicznymi. Są uszczelniane, no bo wiadomo, łodzie są w całości drewniane, więc jak to drewno po takim leżakowaniu prawie półrocznym dość mocno się zsycha, więc trzeba je odpowiednio uszczelnić, przygotować do sezonu, jakieś drobne naprawy, no bo wiadomo, jakieś tam ubytki po poprzednim sezonie zawsze się zdarzają, więc trzeba to wszystko usunąć, przygotować tak, żeby było komfortowo i bezpiecznie - tłumaczy prezes flisaków.



W nadchodzącym sezonie na Dunajcu będzie pracować około 500 flisaków.

Na początku kwietnia na przystani pojawi się 30-40 kompletów łodzi, a w szczycie sezonu liczba ta wzrośnie do około 250.

Spływ przełomem Dunajca to jedna z największych atrakcji turystycznych regionu, przyciągająca co roku tysiące turystów z Polski i zagranicy. Flisacy zapewniają nie tylko niezapomniane widoki, ale także bezpieczeństwo i komfort podczas podróży malowniczym przełomem rzeki.