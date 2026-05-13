Jerzy Woliński, dotychczasowy prezes Fabryki Pojazdów Szynowych H. Cegielski w Poznaniu, złożył rezygnację ze stanowiska. W najbliższych dniach zostanie ogłoszony konkurs na nowego prezesa, a tymczasem spółka zapewnia, że realizacja wszystkich kluczowych kontraktów przebiega zgodnie z planem.

Hala montażowa Fabryki Pojazdów Szynowych H. Cegielski Poznań / Marek Zakrzewski / PAP

Jerzy Woliński zrezygnował z funkcji prezesa Fabryki Pojazdów Szynowych H. Cegielski w Poznaniu po kilku miesiącach na stanowisku.

Agencja Rozwoju Przemysłu, właściciel fabryki, zapowiada konkurs na nowego prezesa, a obowiązki tymczasowo przejmie członek zarządu.

Pomimo zmian na szczycie, kluczowe projekty, w tym kontrakt na 300 wagonów dla PKP Intercity, są realizowane bez przeszkód.

Nagła zmiana w zarządzie FPS H. Cegielski

We wtorek potwierdzono informację o rezygnacji Jerzego Wolińskiego z funkcji prezesa Fabryki Pojazdów Szynowych H. Cegielski w Poznaniu . Jak przekazała Katarzyna Frendl, rzeczniczka prasowa Agencji Rozwoju Przemysłu, która jest właścicielem 100 proc. udziałów w spółce, "dotychczasowy prezes FPS H. Cegielski w Poznaniu 11 maja złożył rezygnację".

W najbliższym czasie rada nadzorcza ogłosi konkurs na to stanowisko. Do momentu rozstrzygnięcia postępowania, obowiązki prezesa przejmie jeden z członków obecnego zarządu.

Mimo zmian personalnych na najwyższych szczeblach, FPS H. Cegielski zapewnia, że prowadzone projekty nie są zagrożone. "Zmiany personalne na szczeblach zarządczych są naturalnym i wpisanym w cykl funkcjonowania spółek rynkowych mechanizmem, który nie ma wpływu na realizację strategicznych zobowiązań biznesowych" - podkreślono w oficjalnym oświadczeniu Agencji Rozwoju Przemysłu.

Szczególnie istotny dla spółki jest kontrakt na dostawę 300 nowych wagonów dla PKP Intercity, który jest realizowany zgodnie z planem. "Wszystkie zlecenia są kontynuowane, a terminy uzgodnione z kontrahentami wynikające z obowiązujących porozumień handlowych, nie są zagrożone i są nadzorowane z najwyższą starannością" - zapewniono.

Zarząd FPS H. Cegielski w okrojonym składzie

Po odejściu Jerzego Wolińskiego zarząd FPS H. Cegielski funkcjonuje obecnie w dwuosobowym składzie. W jego skład wchodzą Wojciech Pyka, członek zarządu ds. finansowych oraz Piotr Wasilewski, członek zarządu ds. technicznych. "Zarząd spółki, działając obecnie w składzie dwuosobowym, zapewnia pełną zdolność operacyjną i wykonawczą" - podkreśla Agencja Rozwoju Przemysłu.

Warto przypomnieć, że Jerzy Woliński pełnił funkcję prezesa zaledwie przez kilka miesięcy. Jego odejście to kolejna zmiana w historii firmy, która niejednokrotnie mierzyła się z wyzwaniami na rynku kolejowym.

FPS H. Cegielski - tradycja i nowoczesność

Fabryka Pojazdów Szynowych H. Cegielski to jedna z najstarszych firm w branży taboru kolejowego w Polsce. Historia przedsiębiorstwa sięga 1921 roku, kiedy to powstały pierwsze wagony kolejowe sygnowane nazwiskiem Cegielskiego. W 1926 roku fabryka rozpoczęła produkcję parowozów, a po II wojnie światowej działała pod nazwami Fabryka Wagonów oraz Fabryka Lokomotyw i Wagonów.

W 1997 roku, w wyniku przekształceń własnościowych, powstało przedsiębiorstwo H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o., które do dziś kontynuuje działalność produkcyjną i usługową w zakresie taboru szynowego.