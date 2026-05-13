Gang zajmujący się kradzieżą samochodów w kilku województwach rozbity przez łódzkich policjantów. Na polecenie mazowieckiego wydziału Prokuratury Krajowej zatrzymano 9 osób, którym udowodniono dotąd kradzież 83 pojazdów.

W operację zaangażowano kontrterrorystów

Funkcjonariusze mieli sygnały, że członkowie tej grupy mogą być uzbrojeni, dlatego w operację zaangażowano kontrterrorystów.

Kilkanaście zespołów weszło jednocześnie do lokali w Łodzi, Warszawie i podwarszawskim Wołominie. Po zatrzymaniu dziewięciu osób przeszukali ich mieszkania. Natrafili na kilkadziesiąt telefonów komórkowych oraz mnóstwo sprzętu elektronicznego do przełamywania zabezpieczeń w samochodach. Poza tym znaleźli kokainę i marihuanę.

Członkowie grupy mieli jasno określone zadania - typowanie pojazdów do kradzieży. Włamywanie się do nich. Pilotowanie i sprzedaż. Auta głównie japońskich, koreańskich i francuskich marek najczęściej były rozbierane na części i sprzedawane.