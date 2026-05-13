Ryzyko dla życia podróżujących

Uczestnicy manifestacji / LUIS GANDARILLAS / PAP/EPA

"Połączenia autobusowe ze stolicy są zablokowane. Nie można wykluczyć, że mogą pojawić się zakłócenia w funkcjonowaniu połączeń lotniczych, jeśli protestujący zablokują drogi dojazdowe czy dostawy paliwa. Infrastruktura turystyczna na trasach przy blokadach jest często uboga: brak toalet, hoteli, restauracji. W nocy temperatura może spadać do 0 stopni Celsjusza. Położenie znacznej części kraju na wysokości ok. 3800 m n.p.m. przy braku dostępu do opieki medycznej dodatkowo podwyższa ryzyko dla zdrowia i życia podróżujących, zwłaszcza jeśli występują u nich problemy zdrowotne" - ostrzega resort dyplomacji.



Podaje też numer kontaktowy do konsula w Limie: +51 999 400 552 oraz mail: lima.amb.wk@msz.gov.pl.



MSZ zaleca, by w przypadku podróży zarejestrować się w systemie Odyseusz: https://odyseusz.msz.gov.pl, monitorować komunikaty władz @CarreterasBo i media (Bolivia Tv Oficial).

Protesty w Boliwii przeciwko decyzjo prezydenta Rodrigo Paza

Jedna z blokad dróg / LUIS GANDARILLAS / PAP/EPA

W protestach w Boliwii biorą udział rolnicy, robotnicy, kierowcy ciężarówek i nauczyciele. Sprzeciwiają się cięciom budżetowym wprowadzanym przez rząd nowego prezydenta Rodrigo Paza. Demonstranci blokują drogi. Boliwijska policja poinformowała we wtorek, że drogi zablokowane były w 67 miejscach w kraju. Drogi dojazdowe do stolicy - La Paz - blokowane są od ubiegłego tygodnia.

Organizacje chłopskie i główna centrala związkowa COB zapowiedziały bezterminowe blokady. Domagają się ustąpienia prezydenta Paza. Objął on władzę w listopadzie 2025 roku, kończąc niemal 20-letnią dominację socjalistów w krajowej polityce.

Protestują również kierowcy, niezadowoleni z utrzymujących się niedoborów paliwa i ich niskiej jakości. Przywrócenie stabilnych dostaw paliw było jedną z głównych obietnic wyborczych Paza.

W poniedziałek do strajków przyłączyli się nauczyciele, którzy domagają się podwyżek.

Zwolennicy byłego, lewicowego prezydenta Evo Moralesa rozpoczęli we wtorek marsz do La Paz z położonego około 200 km od stolicy miasta Caracollo. Mają dotrzeć do La Paz 18 maja, by zwiększyć presję na obecny rząd.

Apel o utworzenie "korytarzy humanitarnych"

Blolkada na ulicach La Paz / LUIS GANDARILLAS / PAP/EPA

Według władz z powodu blokad dróg w sklepach zaczyna brakować niektórych produktów spożywczych i towarów.

Rząd Boliwii udostępnił samoloty wojskowe, by ewakuować z kraju ponad 400 obywateli sąsiedniego Peru, w tym studentów i wykładowców.

Rzecznik praw obywatelskich Pedro Callisaya wezwał we wtorek skonfliktowane grupy społeczne do deeskalacji. Zaapelował do demonstrantów blokujących drogi o tworzenie "korytarzy humanitarnych" i przepuszczanie karetek pogotowia, transportów lekarstw, tlenu, żywności, paliw i innych towarów niezbędnych dla ludności.

Komentatorzy podkreślają, że Paz objął sześć miesięcy temu władzę w kraju pogrążonym w kryzysie gospodarczym, z inflacją na poziomie 20 proc. rocznie i nadwyrężonymi rezerwami dolarowymi. Jego pierwsze decyzje dotyczyły wycofania dotacji do paliw, cięć budżetowych i otwarcia gospodarki na inwestycje z zagranicy.