Uniwersytet Jagielloński rozpoczyna budowę pierwszego, z dwóch planowanych, akademika na terenie swojego kampusu na Ruczaju w Krakowie - podała uczelnia. Symboliczne wbicie łopaty nastąpiło w czwartek. W obu domach studenckich zakwaterowanie znajdzie ponad 400 żaków.

Nowoczesny i ekologiczny budynek

Nowy akademik powstaje przy ul. prof. Stanisława Łojasiewicza, w sąsiedztwie Wydziału Matematyki i Informatyki.

Budynek będzie miał pięć kondygnacji naziemnych i powierzchnię ponad 7,8 tys. m2. Do dyspozycji studentów będzie 110 pokoi jedno-, dwuosobowych oraz rodzinnych, każdy z własnym węzłem sanitarnym i wyposażeniem AGD.

Studenci i doktoranci zyskają nowe, komfortowe i tanie miejsca zamieszkania. Dla wielu z nich jest to warunek podjęcia kształcenia w Krakowie, a rolą uczelni jest przeciwdziałanie edukacyjnemu wykluczeniu osób niezwykle utalentowanych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej - podkreślił rektor UJ prof. Piotr Jedynak.

Na parterze akademika znajdzie się portiernia, lobby, lokale handlowo-usługowe oraz pokoje administracyjne i dla rady studentów. Zaplanowano także pokoje dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz rodzin.

Na wyższych piętrach przewidziano kuchnie, pralnie, pokoje pracy cichej i relaksacyjne. Wokół budynku zostanie posadzonych 91 drzew, a do dyspozycji mieszkańców będzie parking na 40 miejsc.

Budynek będzie proekologiczny - na dachu znajdzie się ogólnodostępna przestrzeń zielona z panelami fotowoltaicznymi. Zasilanie zapewni sieć MPEC.



Obok powstanie drugi, bliźniaczy dom studencki. Łączny koszt budowy obu akademików to ponad 74 mln zł. W ostatnich latach uczelnia przeznaczyła także ok. 7 mln zł na remonty i modernizacje istniejących domów studenckich, w tym DS Racławicka.

