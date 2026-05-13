Czeska policja poszukuje złodzieja, który we wtorek wieczorem ukradł bezcenną relikwię z bazyliki w Jablonnem w regionie libereckim. Chodzi o czaszkę św. Zdzisławy - tercjarki dominikańskiej, która żyła w XIII wieku. Policja apeluje o pomoc w znalezieniu sprawcy, którego niewyraźny obraz utrwaliła kamera monitoringu.

Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem w bazylice w Jablonnem, w regionie libereckim. Nieznany sprawca włamał się do świątyni, rozbił szklany relikwiarz i ukradł czaszkę św. Zdzisławy - dominikańskiej tercjarki i patronki regionu. Policja podkreśla, że wartość historyczna i duchowa zrabowanej relikwii jest nie do oszacowania.

Złodziej działał szybko i zdecydowanie - po rozbiciu relikwiarza wyjął czaszkę i zbiegł z miejsca zdarzenia. Jego niewyraźny wizerunek został zarejestrowany przez monitoring. Czeskie służby apelują do wszystkich, którzy mogą pomóc w ustaleniu tożsamości sprawcy.

Relikwia o wyjątkowym znaczeniu

Czaszka św. Zdzisławy była przedmiotem kultu i celem pielgrzymek wiernych z całego regionu. Arcybiskup Pragi, Stanislav Przibyl, nie kryje poruszenia. Mówi, że wiadomość o kradzieży jest druzgocąca. Czaszka była przedmiotem czci pielgrzymów, którzy przybywali do Jablonnego, gdzie św. Zdzisława żyła i działała ponad 750 lat temu - podkreśla.

Św. Zdzisława z Lemberka żyła w XIII wieku. Znana była z działalności charytatywnej - założyła klasztor i szpital, w którym opiekowała się chorymi i ubogimi. Kościół rzymskokatolicki wspomina ją 30 maja. W 1907 roku została ogłoszona błogosławioną, a w 1995 roku kanonizowana przez papieża Jana Pawła II.