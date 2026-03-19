Policjanci z mokotowskiej komendy zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o demontaż samochodów pochodzących z kradzieży. Funkcjonariusze przeprowadzili akcję na terenie powiatu nowodworskiego, gdzie zabezpieczono części pojazdów, tablice rejestracyjne oraz urządzenie do zagłuszania sygnału GPS.

Mokotowscy policjanci, analizując informacje o kradzieżach aut, wytypowali posesję, na której mogło dochodzić do rozbierania pojazdów na części.

W trakcie działań funkcjonariusze weszli na teren nieruchomości, gdzie w garażu znaleźli częściowo zdemontowaną Kię, zgłoszoną jako skradzioną.

Zatrzymania i zarzuty

Na miejscu zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 41 i 47 lat. Podczas przeszukania zabezpieczono liczne elementy samochodowe, tablice rejestracyjne oraz sprzęt elektroniczny, mogące pochodzić z innych skradzionych pojazdów.

Zatrzymani usłyszeli łącznie 7 zarzutów paserstwa, polegających na pomaganiu w ukrywaniu aut pochodzących z kradzieży.

Decyzją sądu obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozi im do 5 lat więzienia.