Ponad 6 tysięcy uczestników, setki prelegentów i najważniejsze tematy współczesnego świata – tak zapowiada się tegoroczny kongres Impact w Poznaniu. Przez dwa dni miasto stanie się areną dyskusji o przyszłości gospodarki, technologii i społeczeństwa.

Poznań centrum światowej debaty: Impact 2026 gromadzi liderów, noblistów i innowatorów / Jakub Kaczmarczyk / PAP

W dniach 13-14 maja Poznań staje się jednym z najważniejszych miejsc na mapie globalnych debat o przyszłości gospodarki i technologii. Rozpoczyna się kongres Impact 2026 , który według organizatorów gromadzi ponad sześć tysięcy uczestników z całego świata. To wyjątkowe forum dyskusji, w którym udział biorą nobliści, politycy, liderzy biznesu, przedstawiciele świata nauki oraz kultury. Wydarzenie promowane jest jako najważniejsze spotkanie gospodarczo-technologiczne w Europie Środkowo-Wschodniej.

Goście specjalni i światowe autorytety

Wśród zaproszonych gości znaleźli się wybitni eksperci, politycy oraz liderzy opinii. Szczególną uwagę przyciąga obecność Darona Acemoglu - laureata Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych z 2024 roku. Profesor Massachusetts Institute of Technology znany jest z badań nad rolą instytucji w kształtowaniu dobrobytu społeczeństw. W Poznaniu podejmie temat wyzwań, jakie niesie walka o dobrobyt w erze dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji.

Do stolicy Wielkopolski przybyli także były premier Kanady Justin Trudeau, dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa, laureatka Literackiej Nagrody Nobla Olga Tokarczuk oraz światowej sławy prawniczka i działaczka na rzecz praw człowieka Amal Clooney.

W kongresie uczestniczą również polscy politycy, w tym premier Donald Tusk, a także byli prezydenci Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski.

Szerokie spektrum tematów i imponujący program

Program kongresu Impact 2026 obejmuje ponad 90 godzin debat, paneli i prelekcji. Wystąpi aż 650 mówców, a wydarzenia podzielono na 25 ścieżek tematycznych. Główne nurty rozmów skupiają się na kierunkach rozwoju europejskiej gospodarki, nowoczesnych technologiach, transformacji biznesu oraz wyzwaniach politycznych.

Wśród najważniejszych tematów, jakie będą poruszane podczas kongresu, znajdują się ekonomia sztucznej inteligencji oraz jej wpływ na suwerenność technologiczną państw i bezpieczeństwo rynków finansowych. Eksperci przedyskutują również nowy układ sił na arenie międzynarodowej, scenariusze dla Europy Środkowo-Wschodniej, a także zagadnienia związane ze zdrowiem, w tym zdrowiem psychicznym.

Bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo w centrum uwagi

Jednym z kluczowych zagadnień tegorocznej edycji Impactu jest bezpieczeństwo - zarówno w wymiarze narodowym, jak i cyfrowym. Uczestnicy kongresu będą rozmawiać o cyberodporności Europy, wyzwaniach dla bezpieczeństwa narodowego oraz funkcjonowaniu państw w warunkach permanentnego kryzysu. Wśród prelegentów znalazł się m.in. generał dywizji Karol Molenda, dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Liderzy globalnych firm i polscy przedsiębiorcy

Kongres Impact 2026 to także mocna reprezentacja sektora prywatnego. W wydarzeniu uczestniczą przedstawiciele zarządów największych światowych firm, takich jak Google, Mastercard, Microsoft, Visa czy Uber. Swoimi doświadczeniami dzielą się również znani polscy przedsiębiorcy, w tym Mati Staniszewski (ElevenLabs), Rafał Brzoska (InPost), Marcin Kuśmierz (Allegro), Michał Sołowow (MS Galleon), Jacek Świderski (Wirtualna Polska) oraz Piotr Krupa (Kruk).

Kultura, literatura i sztuka na kongresie

Oprócz debat gospodarczych i technologicznych, organizatorzy zadbali także o bogaty program kulturalny. Uczestnicy będą mieli okazję spotkać się z autorami książek, takimi jak Olga Tokarczuk, Martyna Wojciechowska, Bogdan Rymanowski czy Szczepan Twardoch. Zaplanowano również rozmowę z Wilhelmem i Anną Sasnalami, poświęconą kruchości istnienia i roli sztuki w czasach kryzysu. Na miejscu obecne będą także strefy autorskie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej oraz Muzeum Narodowego w Warszawie.

Poznań na mapie światowych debat

Kongres Impact w Poznaniu to wydarzenie, które od lat przyciąga światowe autorytety. W poprzednich edycjach gośćmi byli m.in. Barack i Michelle Obama, Hillary Clinton, Yuval Noah Harari czy Natalie Portman. Tegoroczna odsłona umacnia pozycję Poznania jako centrum ważnych debat o przyszłości gospodarki, technologii, bezpieczeństwa i kultury. Przez dwa dni stolica Wielkopolski staje się miejscem, gdzie kształtują się najważniejsze idee i strategie dla Europy i świata.