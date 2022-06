Polacy z ekspedycji Oshee Slide Challenge pokonali dziewiczy wodospad Skorga w Norwegii. To drugi co do wysokości wodospad w Europie. Zjazd na linach z wysokości 864 metrów trwał ponad 12 godzin i zakończył się pełnym sukcesem.

/ Jan Wierzejski / 23 czerwca zespół Oshee Slide Challenge w Norwegii jako pierwszy na świecie pokonał dziewiczy do tej pory wodospad Skorga. Zjazd na linach z wysokości 864 metrów trwał ponad 12 godzin. Wcześniej śmiałkowie z Polski pokonali na linach dwa najwyższe wodospady świata - Salto Angel w Wenezueli i Tugela w RPA. Trzeci etap projektu rozpoczął się 22 czerwca o godzinie 15. Pierwsze zjazdy odbywały się w kanionie, przy bardzo wysokim stanie wody. Do eksploracji wodospadu użyto specjalistycznego sprzętu alpinistycznego. Zadanie jakie wyznaczył sobie zespół zakończyło się 23 czerwca o godzinie 3.30. Po zjeździe cały team bezpiecznie dotarł do bazy. / Jan Wierzejski / / Jan Wierzejski / Skład zespołu: Dariusz Pachut, Dimitri Wika, Kuba Poburka, Jan Wierzejski, Miłosz Forczek, Wojciech Kozakiewicz i Tomasz Grodzicki. Norweski wodospad Skorga jest drugi w Europie i siódmy na świecie pod względem wysokości. Przed zespołem kolejne wyzwanie - zjazd z najwyższego wodospadu Europy, także leżącego w Norwegii Vinuffosen. Zobacz również: Słowak pędził ponad 200 kilometrów na godzinę, ale go dogonili

Gigantyczny pożar w Nowej Białej. Umorzono śledztwo

Porsche Parade 2022 w Zakopanem. Gratka dla miłośników motoryzacji

Pociągi wracają do Zakopanego RMF 24