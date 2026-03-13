Coraz więcej osób marzy o wakacjach z dala od skwaru i tłumów. Trend "coolcation" bije rekordy popularności, a Nuuk – stolica Grenlandii – staje się jednym z najgorętszych (choć chłodnych!) kierunków podróży ostatnich lat.

Coolcation 2026: Dlaczego wszyscy wybierają Grenlandię na wakacje? / Shutterstock

"Trend "coolcation" zyskuje na popularności.

Coraz więcej osób wybiera chłodne miejsca na wakacje, unikając upałów i tłumów.

Nuuk, stolica Grenlandii, staje się hitowym kierunkiem.

Jeszcze kilka lat temu egzotyczne wakacje kojarzyły się przede wszystkim z palmami, białym piaskiem i upalnym słońcem. Jednak zmiany klimatyczne, coraz częstsze fale upałów i tłumy w popularnych kurortach sprawiły, że podróżnicy zaczęli szukać alternatywnych rozwiązań.

Tak narodził się trend "coolcation" - zbitka słów "cool" (chłodny) i "vacation" (wakacje), oznaczająca wyjazdy do miejsc, gdzie temperatura pozwala na aktywny wypoczynek, a tłumy nie przeszkadzają w relaksie.

Od początku 2024 roku zainteresowanie tym hasłem wzrosło w internecie aż o 3500 procent! To pokazuje, że coraz więcej osób świadomie wybiera chłodniejsze kierunki na letni urlop.

Stolica Grenlandii Nuuk - chłodna egzotyka na wyciągnięcie ręki

Jednym z największych beneficjentów nowej mody jest Nuuk - stolica i największe miasto Grenlandii. Miasto, które jeszcze niedawno uchodziło za miejsce trudno dostępne i niemal nieosiągalne dla przeciętnego turysty, dziś przeżywa prawdziwe oblężenie. W ostatnim roku liczba wyszukiwań dotyczących Nuuk wzrosła aż o 48,39 procent, czyniąc z niego lidera wśród najmodniejszych "chłodnych" destynacji.

Co sprawia, że Nuuk fascynuje podróżników? Przede wszystkim niezwykła przyroda. Położone w południowo-zachodniej części Grenlandii, nad Cieśniną Davisa, miasto liczy zaledwie 20 tysięcy mieszkańców, ale oferuje niezapomniane widoki - od majestatycznych fiordów, przez bajkowe zorze polarne, aż po nieodkryte szlaki prowadzące do opuszczonych osad rybackich, jak Qoornoq. Dla miłośników kultury i historii atrakcją będą Muzeum Sztuki oraz Grenlandzkie Muzeum Narodowe.

Nie bez znaczenia dla popularności Nuuk jest infrastruktura. W listopadzie 2024 roku w stolicy Grenlandii otwarto nowe, międzynarodowe lotnisko, które może przyjmować duże samoloty odrzutowe. Dzięki temu dotarcie do tego arktycznego raju stało się znacznie prostsze i wygodniejsze, co przełożyło się na wzrost liczby turystów.

Dlaczego "coolcation" zyskuje na popularności?

Łagodny, chłodny klimat latem to nie tylko ulga od upałów, ale też szansa na aktywne spędzanie czasu. Piesze wycieczki, wyprawy rowerowe, kajakowe czy rejsy po fiordach stają się dużo przyjemniejsze, gdy nie trzeba walczyć z wysokimi temperaturami. Dodatkowo północne kierunki wciąż oferują dużo więcej spokoju i intymności niż zatłoczone plaże południa Europy.

Inne chłodne hity turystyczne

Na podium najmodniejszych kierunków "coolcation" znalazły się również Les Contamines-Montjoie - malownicza wioska u stóp masywu Mont Blanc we Francji, gdzie liczba wyszukiwań wzrosła o 39,79 procent, oraz Półwysep Beara w południowo-zachodniej Irlandii (wzrost o 23,11 procent).

Oba miejsca, podobnie jak Nuuk, oferują piękne krajobrazy, czyste powietrze i możliwość aktywnego wypoczynku z dala od miejskiego zgiełku.