Meteorologiczna wiosna już trwa. Kolejne burze na horyzoncie

Sezon na burze oficjalnie rozpoczyna się w Polsce 1 kwietnia i trwa do 30 września. Tegoroczny sezon burzowy rozpoczął się więc w Polsce wcześniej niż zwykle.

Czy burze wrócą w najbliższych dniach? W sobotę 14 marca wyładowania atmosferyczne mogą występować miejscami w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę i Ziemię Łódzką po Kujawy i Powiśle.

Temperatura maksymalna wyniesie od 13 st. C na północy, około 15 st. C w centrum, do 18 st. C na południu; chłodniej w strefie nadmorskiej - od 9 st. C do 11 st. C. W niedzielę podobnie. Po południu lub wieczorem na krańcach zachodnich słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15 st. C do 18 st. C; chłodniej będzie na Suwalszczyźnie i w kotlinach górskich - około 13 st. C, a nad morzem miejscami 9 st. C.

Kolejne burze mogą pojawić się także w poniedziałek 16 marca na wschodzie Polski.