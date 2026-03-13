W czwartek nad południową Polską przeszły pierwsze, wiosenne burze. Jak podkreślają meteorolodzy, sezon rozpoczął się wcześniej niż zwykle. Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach? Kolejne wyładowania atmosferyczne prognozowane są już na najbliższy weekend.

Burza nad Polską. Gdzie spadł grad?

Czwartkowa burza była związana z przechodzącym nad krajem chłodnym frontem atmosferycznym. W godzinach popołudniowych wystąpiły lokalne burze z gradem.

Pierwsze wyładowania atmosferyczne odnotowano w rejonie Suchej Beskidzkiej w Małopolsce. W kolejnych godzinach deszcz i burze pojawiły się także w okolicach Katowic i Krakowa oraz miejscami na Podhalu. W niektórych miejscach wyładowaniom towarzyszyły opady drobnego gradu przypominające małe piłeczki

Pojedyncze wyładowania atmosferyczne wystąpiły również na północy województwa śląskiego, na Kielecczyźnie oraz na południu Mazowsza. W czwartek nad Polską zarejestrowano łącznie blisko 700 wyładowań.

Meteorologiczna wiosna już trwa. Kolejne burze na horyzoncie

Sezon na burze oficjalnie rozpoczyna się w Polsce 1 kwietnia i trwa do 30 września. Tegoroczny sezon burzowy rozpoczął się więc w Polsce wcześniej niż zwykle.

Czy burze wrócą w najbliższych dniach? W sobotę 14 marca wyładowania atmosferyczne mogą występować miejscami w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę i Ziemię Łódzką po Kujawy i Powiśle.

Temperatura maksymalna wyniesie od 13 st. C na północy, około 15 st. C w centrum, do 18 st. C na południu; chłodniej w strefie nadmorskiej - od 9 st. C do 11 st. C. W niedzielę podobnie. Po południu lub wieczorem na krańcach zachodnich słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15 st. C do 18 st. C; chłodniej będzie na Suwalszczyźnie i w kotlinach górskich - około 13 st. C, a nad morzem miejscami 9 st. C. 

Kolejne burze mogą pojawić się także w poniedziałek 16 marca na wschodzie Polski.