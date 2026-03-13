W czwartek nad południową Polską przeszły pierwsze, wiosenne burze. Jak podkreślają meteorolodzy, sezon rozpoczął się wcześniej niż zwykle. Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach? Kolejne wyładowania atmosferyczne prognozowane są już na najbliższy weekend.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
Czwartkowa burza była związana z przechodzącym nad krajem chłodnym frontem atmosferycznym. W godzinach popołudniowych wystąpiły lokalne burze z gradem.
Pierwsze wyładowania atmosferyczne odnotowano w rejonie Suchej Beskidzkiej w Małopolsce. W kolejnych godzinach deszcz i burze pojawiły się także w okolicach Katowic i Krakowa oraz miejscami na Podhalu. W niektórych miejscach wyładowaniom towarzyszyły opady drobnego gradu przypominające małe piłeczki.