Do 25 lat więzienia grozi trzem zatrzymanym obywatelom Ukrainy, podejrzanym o brutalny rozbój, do jakiego doszło w połowie grudnia 2024 roku w Soninie (Podkarpackie). Sprawcy skrępowali mężczyznę oraz przebywającego pod jego opieką 12-latka. Następnie używając przemocy i gróźb zmusili do podania kodu do sejfu, z którego ukradli pieniądze i kosztowności. Wobec dwóch z zatrzymanych sąd zastosował tymczasowy areszt na trzy miesiące. Trzeci podejrzany przebywa poza granicami Polski.

/ Podkarpacka Policja /

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Brutalny napad w środku nocy

W połowie grudnia 2024 roku w miejscowości Sonina na Podkarpaciu doszło do brutalnego rozboju. Pięciu zamaskowanych sprawców włamało się do domu 49-letniego mieszkańca, skrępowało go oraz przebywającego pod jego opieką 12-letniego chłopca.

Napastnicy grozili ofiarom śmiercią, używając noża i młotka, a także polewali właściciela gorącą wodą.

Pod wpływem przemocy 49-latek ujawnił kod do sejfu, z którego sprawcy ukradli pieniądze i wartościowe przedmioty o łącznej wartości ponad 196 tysięcy złotych.

/ Podkarpacka Policja /

Intensywne śledztwo i zatrzymania

Dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb udało się ustalić trzech podejrzanych w sprawie tego brutalnego napadu. To obywatele Ukrainy w wieku 36, 40 i 48 lat. Wobec dwóch z nich sąd zastosował tymczasowy areszt na trzy miesiące. Trzeci podejrzany przebywa poza granicami Polski, najprawdopodobniej w okolicach Lwowa.



Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie. Wszyscy usłyszeli zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznych narzędzi oraz pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem.

Za te czyny grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności. Nadal poszukiwani są pozostali dwaj przestępcy.