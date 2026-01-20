Syn byłego kapitana reprezentacji Anglii, Davida Beckhama, i jego żony Victorii, zrywa z rodzicami. Brooklyn Peltz Beckham ogłosił tę decyzję w mediach społecznościowych. Padają nawet porównania do burzliwego odejścia, do jakiego doszło kilka lat temu w brytyjskiej rodzinie królewskiej.

Brooklyn, David i Victoria Beckhamowie / Cover Images /ELSA/Getty AFP / East News

Brooklyn Beckham po raz pierwszy otwarcie mówi o relacjach z rodzicami.

"Nie chcę się pogodzić z rodziną" - stwierdził Brooklyn w obszernym oświadczeniu opublikowanym na Instagramie.

Brooklyn Peltz Beckham po raz pierwszy przyznał, że konflikt, o którym rozpisywały się tabloidy, faktycznie istnieje. Relacje Brooklyna z rodzicami załamały się z uwagi na kontrolę jaką chcieli sprawować nad jego życiem.

"Przez lata milczałem i robiłem wszystko, by zachować te sprawy w prywatności. Niestety, moi rodzice i ich zespół nadal zwracają się do prasy, nie pozostawiając mi innego wyboru, jak tylko przemówić samemu i opowiedzieć prawdę o niektórych kłamstwach, które zostały opublikowane" - pisze 26-latek.

Fragment oświadczenia Brooklyna Beckhama / Instagram / Zrzut ekranu

"Przez całe moje życie moi rodzice kontrolowali narracje w prasie o naszej rodzinie. Posty na pokaz w mediach społecznościowych, rodzinne wydarzenia i nieszczere relacje były stałym elementem życia, w które się urodziłem" - wyznał i dodał, że w ostatnim czasie dowiedział się, jak daleko jego rodzina jest w stanie się posunąć, by "umieszczać niezliczone kłamstwa w mediach, głównie kosztem niewinnych ludzi, by zachować własną fasadę. Ale wierzę, że prawda zawsze wychodzi na jaw".

Rodzina ingerująca w związek

Najstarszy syn Davida Beckhama twierdzi, że jego rodzina niszczyła jego relacje z żoną Nicolą przed ślubem i po nim. Zdradził, że Victoria Beckham w ostatniej chwili zrezygnowała z szycia sukni ślubnej dla synowej, co sprawiło, że Nicola Peltz pilnie musiała szukać nowej sukni.

"Od momentu, gdy zacząłem stawać w obronie siebie wobec rodziny, jestem nieustannie atakowany przez rodziców, zarówno prywatnie, jak i publicznie" - zaznaczył i wyjaśnił, że chodzi o ataki mediów.

"Nawet moi bracia byli nasyłani, by mnie atakować w mediach społecznościowych, zanim ostatecznie mnie zablokowali zeszłego lata, zupełnie bez powodu" - stwierdził.

Brooklyn twierdzi również, że jego matka "przejęła" jego pierwszy taniec z Nicolą i tańczyła "nieodpowiednio" przed gośćmi. Ocenił, że nigdy w życiu nie czuł się bardziej "niekomfortowo i upokorzony".

Ujawnił też, że jego żona nie została zaproszona na 50. urodziny Davida Beckhama.

Miłość i reklamy

Brooklyn zarzucił też swojej matce Victorii Beckham, że najważniejszy jest dla niej publiczny wizerunek i umowy reklamowe. "Marka Beckham jest na pierwszym miejscu. Rodzinna 'miłość' zależy od tego, ile publikujesz w mediach społecznościowych lub jak szybko porzucasz wszystko, by pojawić się i pozować do rodzinnej sesji zdjęciowej, nawet jeśli odbywa się to kosztem naszych zobowiązań zawodowych" - zaznaczył.

Syn Beckhamów twierdzi, że nie jest kontrolowany przez żonę. Jest zupełnie inaczej - to rodzice kontrolowali go przez większość życia.

"Dorastałem z przytłaczającym lękiem. Po raz pierwszy w życiu, odkąd odsunąłem się od rodziny, ten lęk zniknął. Budzę się każdego ranka wdzięczny za życie, które wybrałem, spokój i ulgę, którą odnalazłem" - zaznaczył.

David i Victoria Beckham na razie sprawy nie komentują - zaznacza "The Guardian".

Porównania do księcia Harry’ego

To bardzo smutne, bo jesteśmy świadkami rozpadu rodziny, co jest - można powiedzieć - lustrzanym odbiciem odejścia księcia Harry’ego od Windsorów - mówi Hadley Freeman, ghostwriterka biografii Victorii Beckham.

Komentatorzy zauważają, że Beckhamowie zawsze dbali o swój wizerunek, a budowali go przez lata, w pewnym sensie wykorzystując też swoje dzieci. Jednych decyzja Brooklyna zaskakuje, drudzy mu kibicują - relacjonuje londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgen.

Ślub z córką miliardera

Brooklyn jest najstarszym synem byłego angielskiego piłkarza i jego żony, projektantki mody. Para ma także synów Cruza i Romeo oraz córkę Harper. Nicola, córka amerykańskiego miliardera i biznesmena Nelsona Peltza oraz byłej modelki Claudii Heffner Peltz, wyszła za Brooklyna w 2022 roku.

Brooklyn zajmował się fotografią i gotowaniem, wydając w 2017 roku książkę ze zdjęciami zatytułowaną "What I See" oraz markę sosów chili Cloud23 w 2024 roku. Publikuje też przepisy w mediach społecznościowych.