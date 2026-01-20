​Są zarzuty dla dwojga kierowców, którzy brali udział w śmiertelnym wypadku, do którego doszło wczoraj po południu w Warszawie - dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Oboje zatrzymani usłyszeli taki sam zarzut - spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Zamienieckiej zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedno z aut dachowało i uderzyło w pieszych.

Wypadek na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Zamienieckiej w Warszawie / Marcin Obara / PAP

W tragicznym wypadku w poniedziałkowe popołudnie zginął 6-letni chłopiec, a trzy inne osoby zostały ranne. Kierowcy obydwu samochodów zostali zatrzymani na miejscu wypadku.

Postępowanie w sprawie wypadku prowadzi Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga.

Oboje zatrzymani usłyszeli taki sam zarzut - spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Za to grozi od pół roku do nawet ośmiu lat więzienia.

Do zdarzenia doszło, gdy 28-letnia kobieta, skręcając w lewo, nie ustąpiła pierwszeństwa samochodowi, który jechał z naprzeciwka.

Wtedy oba auta zderzyły się tak mocno, że jedno z nich uderzyło w pieszych. Śledczy tłumaczyli reporterowi RMF FM, że według ich opinii kierowcy obu samochodów naruszyli przepisy i każdy z nich ponosi częściową odpowiedzialność za ten wypadek.

Gdyby oboje zachowali większą ostrożność, nie doszłoby do wypadku.