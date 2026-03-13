Trwają ostatnie przygotowania do oscarowej nocy. Czerwony dywan został już rozwinięty. Do Hollywood zjeżdżają nie tylko nominowani, ale także fani kina z całego świata. Wielkie odliczanie do corocznego święta kina obserwuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.

Korespondent RMF FM Paweł Żuchowski z bliska obserwuje przygotowania do 98. gali rozdania Oscarów / RMF FM

98. gala rozdania Oscarów odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu w Dolby Theatre. Poprowadzi ją już po raz drugi w swojej karierze Conan O'Brien.

Choć nasz kandydat do oscarowej nominacji przepadł już na wstępnym etapie, na tegorocznej gali nie zabraknie polskich akcentów. Najwięcej mówi się o Małgorzacie Turzańskiej, nominowanej do Oscara za kostiumy do "Hamneta".

Pojawiają się pytania, czy w czasie ceremonii poruszane będą wątki polityczne - choćby sprawa amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran. Moim zadaniem jest zawsze starać się balansować na bardzo cienkiej linii między rozrywką a pokazywaniem rzeczywistości - mówił na konferencji prasowej gospodarz oscarowej nocy.

To taniec, który trwa aż do rozpoczęcia gali - tłumaczył O'Brien. Zapewnił, że wraz ze swoim zespołem scenarzystów nadal poprawiają materiały, aby zapewnić jak największą aktualność treści.



Korespondent RMF FM Paweł Żuchowski o ostatnich przygotowaniach do oscarowej gali RMF FM

Czy gwiazdy kina będą bezpieczne?

Sporo mówi się także o kwestiach bezpieczeństwa. FBI ostrzegło policję w Kalifornii, że w odwecie za uderzenia amerykańskie Iran może zaatakować dronami zachodnie wybrzeże USA.

Amerykańscy urzędnicy podkreślają, że nie ma obecnie wiarygodnych informacji wywiadowczych wskazujących na realne przygotowania do takiego ataku.

Przygotowania do gali rozdania Oscarów / Paweł Żuchowski / RMF FM

Z dokumentu, o którym informowała stacja ABC News wynika, że Iran miał rozważać możliwość przeprowadzenia niespodziewanego uderzenia przy użyciu dronów, które mogłyby wystartować z nieznanej jednostki pływającej znajdującej się u wybrzeży Stanów Zjednoczonych. Potencjalnym celem miałyby być bliżej nieokreślone obiekty w Kalifornii.



Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt zapewniła, że nie ma zagrożenia dronowego dla USA ze strony Iranu. Zarzuciła kłamstwo stacji ABC News w związku z publikacją na temat możliwych irańskich ataków dronowych na Kalifornię.

"Napisali to w oparciu o jeden e-mail, który został wysłany do organów ścigania w Kalifornii na temat jednej niezweryfikowanej informacji. W e-mailu napisano nawet, że wskazówka opierała się na niezweryfikowanych informacjach wywiadowczych. ABC News pominęła jednak ten istotny fakt w swojej wiadomości. DLACZEGO?" - pytała na portalu X.

Przygotowania do oscarowej gali / CHRIS TORRES / PAP/EPA

Gubernator Kalifornii Gavin Newsom zapewnił, że jest w stałym kontakcie ze służbami bezpieczeństwa i wywiadem, by monitorować potencjalne zagrożenia dla stanu, w tym związane z konfliktem na Bliskim Wschodzie.

"Obecnie nie mamy informacji o żadnych bezpośrednich zagrożeniach, ale jesteśmy przygotowani na dowolną sytuację kryzysową w naszym stanie" - dodał w serwisie X.