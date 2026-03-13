W najbliższy oraz kolejny weekend mieszkańcy warszawskiego Bemowa muszą przygotować się na poważne zmiany w komunikacji miejskiej. Tramwaje nie będą kursowały na odcinku między pętlą Nowe Bemowo a skrzyżowaniem ulicy Powstańców Śląskich i Radiowej. Dodatkowo w niedzielę przez dzielnicę przebiegną uczestnicy biegu BeMore 5K, co spowoduje kolejne utrudnienia i objazdy dla autobusów.

Budowa sygnalizacji świetlnej i zmiany na przejściach

Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że deweloper będzie prowadził prace związane z budową sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Powstańców Śląskich na wysokości ulicy Pirenejskiej.

Dodatkowo bliżej Pirenejskiej przeniesione zostanie przejście przez torowisko tramwajowe, które obecnie znajduje się przy ulicy Czerwonych Maków.

W związku z prowadzonymi pracami w weekendy 14-15 marca oraz 21-22 marca tramwaje nie będą kursowały ulicą Powstańców Śląskich między pętlą Nowe Bemowo a Radiową.

Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, zmiany obejmą trasy kilku linii tramwajowych.

Tramwaje linii 28 będą kursowały na trasie Dworzec Wschodni - Metro Młociny, omijając ulicę Powstańców Śląskich i jadąc przez Wólczyńską oraz Nocznickiego.

Tramwaje linii 23 zakończą kursy z Czynszowej na pętli Koło, skąd również będą ruszać w stronę Pragi.

Tramwaje linii 26 zostaną skierowane z ulicy Powstańców Śląskich w Radiową i również zakończą kursy na pętli Koło.

Tramwaje linii 24 dojadą do pętli Osiedle Górczewska, jadąc z ulicy Radiowej w lewo w Powstańców Śląskich.

Na wyłączonym z ruchu tramwajowego odcinku ulicy Powstańców Śląskich pasażerowie mogą korzystać z autobusów linii 112, 122, 171, 184 i 220.

Bieg BeMore 5K i kolejne zmiany w komunikacji

W niedzielę na głównych ulicach Bemowa odbędzie się bieg BeMore 5K. Start i meta zlokalizowane będą w sąsiedztwie urzędu dzielnicy Bemowo. Trasa biegu poprowadzi jedną jezdnią ulicy Powstańców Śląskich do Radiowej, następnie w kierunku Wojskowej Akademii Technicznej i z powrotem.

W związku z wydarzeniem Zarząd Transportu Miejskiego wprowadzi kolejne zmiany.

Autobusy linii 122 w godzinach ok. 6-10.30 i 13-14 w kierunku Os. Górczewska pojadą ulicami Radiową, Kaliskiego i Lazurową, a w godzinach ok. 10.30-13.00 przez Radiową, Dywizjonu 303, Ciołka i Górczewską.

Autobusy linii 523 w godzinach ok. 6-10.30 i 13-14 w kierunku PKP Olszynka Grochowska pojadą przez Kaliskiego, Lazurową i Górczewską. Ten objazd będzie obowiązywał również w obu kierunkach w godzinach 10.30-13.

Dodatkowe utrudnienia dla tramwajów i autobusów

W godzinach ok. 10.30-13 tramwaje linii 20 nie dojadą do Boernerowa, tylko pojadą ulicami Radiową, Powstańców Śląskich i Górczewską do pętli Osiedle Górczewska. W tym czasie autobusy linii 220 zakończą kursy na Starym Bemowie.

W godzinach 6-14, z powodu zmian dla linii 122 i 220 oraz wyłączenia ruchu tramwajowego, autobusy 112 będą miały wydłużoną trasę do ulicy Radiowej. W kierunku Nowego Bemowa pojadą ulicą Powstańców Śląskich, skręcą w lewo we Wrocławską, następnie w Radiową, gdzie zakończą kursy na przystanku Radiowa 02. Z tego przystanku wyruszą w stronę CH Marki i pojadą ulicą Powstańców Śląskich do swojej stałej trasy.



Sprawdź trasę przed podróżą

Pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej na Bemowie powinni zapoznać się ze zmianami i zaplanować podróż z wyprzedzeniem.

Utrudnienia potrwają przez dwa kolejne weekendy, a w niedzielę dodatkowo mogą wystąpić opóźnienia i zmiany tras z powodu biegu ulicznego.