Iga Świątek nie zagra w półfinale prestiżowego turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Polka po emocjonującym, trzysetowym pojedynku musiała uznać wyższość Eliny Switoliny. Mecz zakończył się wynikiem 2:6, 6:4, 4:6. Strata punktów będzie kosztować 24-letnią Raszyniankę utratę pozycji wiceliderki światowego rankingu.

Iga Świątek / EPA/JOHN G. MABANGLO / PAP/EPA

Początek meczu nie zapowiadał takiego obrotu spraw. Obie zawodniczki grały nerwowo, ale to Ukrainka szybciej opanowała emocje. Dwa przełamania i aż cztery podwójne błędy serwisowe Polki sprawiły, że Switolina wyszła na prowadzenie 4:1. Choć Świątek próbowała odrabiać straty, to rywalka pewnie "dowiozła" przewagę, kończąc seta dwoma asami serwisowymi.

Druga partia była bardziej wyrównana, a Polka pokazała charakter. Po konsultacjach z trenerem i psycholożką Darią Abramowicz udało się jej przełamać Switolinę i wyjść na prowadzenie 3:1. Jednak nawet wtedy nie obyło się bez nerwów - przy stanie 4:2 Świątek popełniła kilka prostych błędów, co pozwoliło rywalce wrócić do gry. Ostatecznie jednak to Polka lepiej wytrzymała końcówkę i doprowadziła do wyrównania w setach.

Decydujący set przyniósł najwięcej emocji i wysokiej jakości tenisa. Obie zawodniczki prezentowały świetne zagrania i długie wymiany, ale to Switolina zachowała więcej zimnej krwi w kluczowych momentach. Przełamanie w dziewiątym gemie okazało się decydujące. Świątek, wyraźnie sfrustrowana, nie była już w stanie odwrócić losów meczu i po raz pierwszy od pięciu lat odpadła z Indian Wells przed półfinałem.

Świątek spada z 2. miejsca w rankingu WTA

Strata punktów będzie kosztować Igę Świątek utratę pozycji wiceliderki światowego rankingu, którą zajmowała od 18 sierpnia ubiegłego roku. Szansy na osiągnięcie po raz pierwszy drugiego miejsca na liście WTA nie zmarnowała Jelena Rybakina z Kazachstanu, która w ostatnim ćwierćfinale pokonała Amerykankę Jessicę Pegulę 6:1, 7:6 (7-4).

Dla Switoliny to drugie zwycięstwo nad Polką w historii ich pojedynków. Ukrainka potwierdza świetną formę na początku sezonu - wygrała już turniej w Auckland, była w półfinale Australian Open i finale w Dubaju. Teraz po raz drugi w karierze zagra w półfinale Indian Wells.

W grze o tytuł pozostały jeszcze Aryna Sabalenka i Linda Noskova, które utworzą drugą parę półfinałową.

Wyniki ćwierćfinałów: