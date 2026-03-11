4 marca doszło do awarii rosyjskiego satelity telekomunikacyjnego "Ekspress-AT1", który obsługiwał kilka krajowych operatorów telewizyjnych. Satelita, znajdujący się na orbicie, nagle przestał działać. Próby przywrócenia jego funkcjonowania przez specjalistów z Państwowego Przedsiębiorstwa Rosyjskiej Łączności Satelitarnej (RSCC) oraz producenta satelity JSC "Reszetniew" nie przyniosły rezultatów.

Awaria spowodowała przerwy w dostawie sygnału telewizyjnego dla abonentów w różnych regionach Rosji. Satelita był wykorzystywany przez operatorów takich jak "Trikolor", "NTV-Plus" i "Russkij Mir".

"Trikolor" rozpoczął już przenoszenie części transmisji na inne pozycje orbitalne, ale wymaga to od użytkowników dostosowania anten. "NTV-Plus" tymczasowo udostępnił darmowy dostęp do kanałów cyfrowych dla poszkodowanych abonentów. Najtrudniejsza sytuacja dotknęła operatora "Russkij Mir", który całkowicie stracił możliwość nadawania.

"Trikolor" nadaje za pośrednictwem innego satelity, ale ze względu na jego pozycję telewizja działa tylko w niektórych regionach Rosji.

Wyłączony satelita zapewniał zasięg od obwodu królewieckiego po Daleki Wschód.

Przyczyna awarii? Oto zagadka!

Według źródła gazety "Kommiersant" nie wykryto zewnętrznych zakłóceń, które mogły wpłynąć na funkcjonowanie satelity. "Najwyraźniej satelita po prostu się wyłączył. Jego żywotność została zaplanowana do 2030 roku, a taki wypadek, skutkujący natychmiastową awarią, z pewnością sugeruje możliwość ingerencji w samego satelitę" - zauważył rozmówca rosyjskiej gazety, nie wykluczając możliwości cyberataku.

Obecnie RSCC obsługuje 12 satelitów geostacjonarnych, transmitujących około 1100 kanałów telewizyjnych. Konstrukcja nowych satelitów ma rozpocząć się w tym roku, ale ich wystrzelenie zaplanowano dopiero na 2030 rok.

Co ciekawe, podkreśla "Kommiersant", aktywny okres eksploatacji funkcjonujących satelitów kończy się w latach 2029-2030. Gazeta zwraca uwagę, że zachodnie sankcje powodują, że Rosja nie będzie miała dostępu do maszyn zagranicznych operatorów, a każde opóźnienia w uzupełnianiu konstelacji satelitów transmisyjnych mogą stanowić poważne zagrożenie dla utrzymania telewizji satelitarnej w kraju.