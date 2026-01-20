Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada, że najbliższe dwa dni upłyną pod znakiem silnych mrozów, szczególnie na wschodzie kraju. Synoptyk IMGW Michał Kowalczuk informuje, że nocą temperatura lokalnie może spaść nawet poniżej -20 st. C. Od weekendu spodziewana jest zmiana pogody - wzrośnie zachmurzenie, pojawią się opady śniegu, a na południu możliwe będą opady marznące.

IMGW ostrzega: silne mrozy i porywisty wiatr. Na wschodzie nawet do -22 st. C (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W najbliższych dniach w Polsce utrzymają się silne mrozy, szczególnie na wschodzie, gdzie temperatura nocą może spaść nawet do -22 st. C.

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed mrozem i silnym wiatrem dla wielu regionów kraju.

Od weekendu prognozowane jest ocieplenie, wzrost zachmurzenia i powrót opadów śniegu.

Szczegółowa prognoza na najbliższe dni:

Wtorek: Bezchmurnie niemal w całym kraju. Temperatura maksymalna od -7 st. C na wschodzie, przez 0 st. C w centrum, do 3 st. C na Dolnym Śląsku i 5 st. C w Sudetach. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, z południa. W Sudetach porywy do 90 km/h.

Noc z wtorku na środę: Bezchmurnie. Temperatura minimalna od -19 st. C na wschodzie, przez -10 st. C w centrum, do -3 st. C na Dolnym Śląsku. Na Podlasiu lokalnie do -22 st. C, w woj. świętokrzyskim do -20 st. C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, w Sudetach porywy do 80 km/h.

Środa: Słonecznie i bezchmurnie. Temperatura maksymalna od -8 st. C na Suwalszczyźnie, 0 st. C w centrum, do 3 st. C na południu. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, mocniejsze porywy w Sudetach.

Noc ze środy na czwartek: Przeważnie bezchmurnie, niewielkie zachmurzenie na północno-wschodnich oraz południowych krańcach kraju. Temperatura minimalna od -18 st. C na Lubelszczyźnie, -12 st. C w centrum, do -6 st. C na południowym zachodzie. Lokalnie na Lubelszczyźnie do -20 st. C, na Ziemi Świętokrzyskiej do -21 st. C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany. Miejscami na południu wiatr zmienny, lokalnie, w rejonach podgórskich porywisty.

Alerty i ostrzeżenia IMGW

IMGW przedłużył ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego oraz części pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Alerty obowiązują do czwartku, 22 stycznia, do godz. 10:00. Temperatura minimalna w tych regionach może spaść do -21 st. C, a prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.

W mocy pozostają także ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla części Dolnego Śląska - porywy mogą osiągać do 75 km/h. Te alerty obowiązują do wtorku do godz. 18:00, a m.in. na terenie Kotliny Kłodzkiej do godz. 13:00 w środę.

Ostrzeżenia I i II stopnia oznaczają możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować poważne straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Aktualną mapę ostrzeżeń IMGW znajdziecie: TUTAJ .

Zmiana pogody od weekendu

Od weekendu prognozowane jest ocieplenie, wzrost zachmurzenia i powrót opadów śniegu. Na południu kraju możliwe są także opady marznące.