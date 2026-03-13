W tureckiej bazie lotniczej Incirlik, z której korzystają siły USA i NATO, w południowo-wschodniej prowincji Adana, zawyły syreny alarmowe. Taką informację podała rano AFP, powołując się na turecką państwową agencję prasową Anadolu. W bazie stacjonują m.in. polscy żołnierze.

"W piątek w bazie lotniczej Incirlik w Turcji słychać było syreny" - podała agencja w swoim wydaniu anglojęzycznym. 

Według tureckich mediów syreny zawyły w Adanie ok. godz. 3:25 czasu lokalnego (1:25 czasu polskiego), a alarm trwał pięć minut.

W bazie lotniczej İncirlik stacjonują głównie siły tureckie oraz kontyngenty państw NATO, w tym z USA, Polski i Hiszpanii. Polski kontyngent jest w Turcji od 2021 r., a zmiany rotują co pół roku. Polska misja została przedłużona do 30 czerwca 2026 r.

W mediach społecznościowych pojawiły się wpisy o irańskich pociskach lecących w stronę bazy. 

Media: W stronę bazy leciała rakieta balistyczna

Tureckie media informują, że w pobliżu bazy lotniczej Incirlik przechwycono rakietę balistyczną, zanim dotarła do celu. Według doniesień incydent miał miejsce w piątek rano.

Baza Incirlik znajduje się w prowincji Adana w południowej Turcji i jest uważana za jedną z najważniejszych strategicznych instalacji wojskowych wykorzystywanych przez Stany Zjednoczone i NATO na Bliskim Wschodzie.

Obiekt leży około 150 kilometrów od granicy z Syrią. Z tego powodu ma istotne znaczenie operacyjne dla misji wojskowych w regionie.

Ze względu na swoje położenie geograficzne baza od dawna pełni funkcję głównego węzła monitorowania i koordynacji operacji wojskowych na Bliskim Wschodzie, we wschodniej części Morza Śródziemnego i w regionie Kaukazu.

Formalnie bazą zarządzają tureckie Ministerstwo Obrony Narodowej i tureckie siły powietrzne. Jednakże na mocy porozumień obronnych między Ankarą i Waszyngtonem, w tym obiekcie stacjonuje 39. Skrzydło Bazy Lotniczej Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych.

W razie potrzeby bazę wykorzystują również inne siły NATO, udzielając im wsparcia logistycznego i operacyjnego.

Od początku wojny na Bliskim Wschodzie w tureckiej przestrzeni powietrznej zniszczono dwa pociski. W poniedziałek USA zamknęły konsulat generalny w Adanie i wezwały obywateli amerykańskich do opuszczenia regionu.

