W tureckiej bazie lotniczej Incirlik, z której korzystają siły USA i NATO, w południowo-wschodniej prowincji Adana, zawyły syreny alarmowe. Taką informację podała rano AFP, powołując się na turecką państwową agencję prasową Anadolu. W bazie stacjonują m.in. polscy żołnierze.
"W piątek w bazie lotniczej Incirlik w Turcji słychać było syreny" - podała agencja w swoim wydaniu anglojęzycznym.
Według tureckich mediów syreny zawyły w Adanie ok. godz. 3:25 czasu lokalnego (1:25 czasu polskiego), a alarm trwał pięć minut.
W bazie lotniczej İncirlik stacjonują głównie siły tureckie oraz kontyngenty państw NATO, w tym z USA, Polski i Hiszpanii. Polski kontyngent jest w Turcji od 2021 r., a zmiany rotują co pół roku. Polska misja została przedłużona do 30 czerwca 2026 r.
W mediach społecznościowych pojawiły się wpisy o irańskich pociskach lecących w stronę bazy.