Media: W stronę bazy leciała rakieta balistyczna

Tureckie media informują, że w pobliżu bazy lotniczej Incirlik przechwycono rakietę balistyczną, zanim dotarła do celu. Według doniesień incydent miał miejsce w piątek rano.

Baza Incirlik znajduje się w prowincji Adana w południowej Turcji i jest uważana za jedną z najważniejszych strategicznych instalacji wojskowych wykorzystywanych przez Stany Zjednoczone i NATO na Bliskim Wschodzie.

Obiekt leży około 150 kilometrów od granicy z Syrią. Z tego powodu ma istotne znaczenie operacyjne dla misji wojskowych w regionie.

Ze względu na swoje położenie geograficzne baza od dawna pełni funkcję głównego węzła monitorowania i koordynacji operacji wojskowych na Bliskim Wschodzie, we wschodniej części Morza Śródziemnego i w regionie Kaukazu.

Formalnie bazą zarządzają tureckie Ministerstwo Obrony Narodowej i tureckie siły powietrzne. Jednakże na mocy porozumień obronnych między Ankarą i Waszyngtonem, w tym obiekcie stacjonuje 39. Skrzydło Bazy Lotniczej Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych.

W razie potrzeby bazę wykorzystują również inne siły NATO, udzielając im wsparcia logistycznego i operacyjnego.

Od początku wojny na Bliskim Wschodzie w tureckiej przestrzeni powietrznej zniszczono dwa pociski. W poniedziałek USA zamknęły konsulat generalny w Adanie i wezwały obywateli amerykańskich do opuszczenia regionu.