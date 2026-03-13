Bezzałogowy statek powietrzny znaleziony w czwartek na terenie kopalni w wielkopolskich Galczycach nie był uzbrojony. Taką informację przekazał w nocy ppor. prok. Paweł Woch z Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald. Wstępne ustalenia wskazują, że obiekt znajdował się na terytorium Polski już od jakiegoś czasu.

Służby na miejscu znalezienia drona / Bartosz Skonieczny / PAP

Bezzałogowy statek powietrzny znaleziony w czwartek na terenie kopalni w Galczycach w Wielkopolsce nie był uzbrojony - potwierdziła Prokuratura Rejonowa Poznań-Grunwald.

Drona odkrył pracownik kopalni węgla brunatnego PAK KWB Konin; maszyna leżała w rowie przy drodze gruntowej obok odkrywki "Tomisławice".

Działania służb trwały kilkanaście godzin

Od wczoraj aż do godz. 2 w nocy trwały badania miejsca znalezienia drona na terenie kopalni w Galczycach koło Konina . Na miejscu przez kilkanaście godzin pracowały służby, m.in. policja i żandarmeria wojskowa.

Jak poinformował ppor. prok. Paweł Woch z Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald, służby prowadziły rozpoznanie minersko-saperskie oraz biologiczno-chemiczne znalezionego przedmiotu. Przeprowadzono też oględziny rejonu znalezienia bezzałogowego statku powietrznego.



Na podstawie tych badań ustalono, że ujawniony bezzałogowy statek powietrzny nie był uzbrojony - poinformował ppor. prok. Woch.



Obiekt został zabezpieczony na potrzeby dalszego postępowania. Materiały mają trafić do 8. Wydziału ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie.



Prokurator nie potwierdził, czy znaleziony w czwartek dron to taki sam typ obiektu, jak te z września ub.r. Jak dodał, wstępne ustalenia wskazują, że dron znajduje się na terytorium Polski już od jakiegoś czasu.

W piątek rano w TVN24 wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że wszystko wskazuje na to, że jest to jeden z dronów, które wleciały do Polski właśnie we wrześniu tamtego roku.

Drona zauważył w rowie pracownik kopalni

Wielkopolska policja informowała w czwartek, że po godz. 11 została powiadomiona o znalezieniu drona przez pracownika kopalni węgla brunatnego PAK KWB Konin.

Obecny na miejscu nadkom. Michał Jankowski z Komendy Miejskiej Policji w Koninie powiedział, że dron jest trójkątny i biały. Znaleziony został w większości w jednym kawałku. Możemy domniemać, że przypomina dron wojskowy - dodał.

Bezzałogowiec znaleziony został w rowie przy drodze gruntowej obok odkrywki "Tomisławice". Teren nie jest zabudowany, w pobliżu jest tylko jedno gospodarstwo z niewielkim zakładem produkcyjnym. Jak przekazał nadkom. Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, w wyniku zdarzenia nikomu nic się nie stało.



Dron przypomina rosyjskiego drona typu Gerber

Miejsce znalezienia drona / Bartosz Skonieczny / PAP

Maszyna znaleziona w Galczycach ma przypominać rosyjskiego drona typu Gerbera - ustalił już w czwartek nieoficjalnie dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. W nocy z 9 na 10 września 2025 r., w trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę, nawet dwadzieścia kilka dronów tego typu mogło przekroczyć polską granicę .

Rzecznik lubelskiej prokuratury Marek Zych potwierdził PAP, że sprawę drona będzie nadzorował 8. Wydział do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie, który prowadzi postępowanie w sprawie odnalezionych wcześniej kilkunastu rosyjskich dronów.



W wyniku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej we wrześniu ub. r. wiele dronów spadło na terenie kraju, w niektórych przypadkach po zestrzeleniu przez lotnictwo NATO. Przez kolejne tygodnie wojsko i służby szukały dronów i ich szczątków. Wiele z nich zostało znalezionych na terenie województwa lubelskiego, a także - w pojedynczych przypadkach - w woj. świętokrzyskim, mazowieckim, łódzkim i warmińsko-mazurskim.