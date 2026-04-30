Od 1 maja w Zakopanem zaczyna działać motocyklowa jednostka ratunkowa, która w sezonie letnim będzie wspierać tradycyjne karetki na terenie powiatu tatrzańskiego. Nowy motoambulans ma usprawnić dotarcie do pacjentów w trudno dostępnych rejonach Tatr i Podhala, zwłaszcza w okresie wzmożonego ruchu turystycznego.

/ Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem /

Motoambulans będzie stacjonował w Szpitalu Powiatowym im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem i działał sezonowo - od 1 maja do 30 września, codziennie w godzinach 8:00-20:00.

Jednostka została wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt ratunkowy, w tym defibrylator, respirator, zestawy do resuscytacji i tlenoterapii, a także aparat USG oraz sprzęt do tamowania krwotoków i unieruchamiania złamań.

Ratownicy na motocyklach - szybsi niż karetka

Nowa jednostka powstała z myślą o szybszym dotarciu do potrzebujących pomocy, zwłaszcza w zatłoczonych miejscach, takich jak Krupówki, Gubałówka czy Rówień Krupowa, a także w trudno dostępnych dolinach tatrzańskich.

Ta maszyna znacząco skróci czas dotarcia do potrzebujących pomocy, a w przypadku nagłego zatrzymania krążenia każda minuta jest kluczowa - skrócenie czasu zwiększa szanse przeżycia - podkreśla szef zakopiańskiego pogotowia ratunkowego Paweł Mickowski.

Motoambulans będzie wysyłany przez dyspozytorów w sytuacjach, gdy szybkie dotarcie na miejsce zdarzenia jest kluczowe, często jeszcze przed przyjazdem tradycyjnej karetki. Ratownicy pełniący dyżury na motocyklu posiadają niezbędne uprawnienia oraz przeszli specjalistyczne szkolenia z jazdy w trudnym terenie.



Odpowiedź na rosnący ruch turystyczny

Jednostka została utworzona w odpowiedzi na rosnącą liczbę turystów odwiedzających Tatry. W szczycie sezonu region odwiedza nawet 200 tys. osób dziennie, co znacząco utrudnia przejazd standardowych karetek.

Motoambulans, jako motocykl typu Adventure, jest przystosowany do jazdy zarówno po drogach, jak i w trudnym terenie górskim.



Zakup motoambulansu oraz jego wyposażenia sfinansował szpital powiatowy. Koszt pojazdu wyniósł około 170 tys. zł, a wyposażenia medycznego około 200 tys. zł.

Placówka zawarła kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na funkcjonowanie jednostki w sezonie letnim. Do obsługi wybrano siedmiu ratowników medycznych z zakopiańskich zespołów karetkowych, którzy posiadają prawo jazdy kat. A oraz uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.



Gdzie szukać pomocy w długi weekend?

Przed długim weekendem majowym Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że w nagłych przypadkach należy dzwonić pod numer alarmowy 999 lub 112.

W Małopolsce działa blisko 150 zespołów ratownictwa medycznego, a w regionie funkcjonuje 21 szpitalnych oddziałów ratunkowych. SOR przeznaczony jest dla pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, takich jak zawał serca, udar mózgu czy poważne urazy.

W przypadku lżejszych dolegliwości należy korzystać z pomocy lekarza rodzinnego lub gabinetów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, które podczas długiego weekendu będą czynne od godz. 18 w czwartek 30 kwietnia do godz. 8 w poniedziałek 4 maja.