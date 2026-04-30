Dwie osoby nie żyją, a dwie inne zostały ranne. Do tragicznego wypadku doszło w czwartkowy poranek w Pomorskiem, gdzie zderzyły się dwa samochody.
- W czwartek o 6:30 na DK91 w Pomorskiem doszło do poważnego wypadku drogowego.
- Dwie osoby zmarły mimo reanimacji. Dwie są ranne.
W czwartek o godzinie 6:30 w rejonie miejscowości Wielgłowy i Subkowy Wybudowanie Pierwsze w powiecie tczewskim na drodze krajowej nr 91 doszło do poważnego wypadku.
Według wstępnych ustaleń kierujący pojazdem marki Volkswagen, włączając się do ruchu z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu samochodem Chrysler, doprowadzając do zderzenia bocznego - poinformowała policja w Tczewie.
Cztery osoby zostały ranne, wszyscy to mężczyźni. Mimo podjętej na miejscu reanimacji życia dwóch osób podróżujących Volkswagenem nie udało się uratować.
Strażacy, przy użyciu specjalistycznego sprzętu hydraulicznego, ewakuowali osoby zakleszczone w pojazdach. Na miejscu działały trzy zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jedna osoba została przetransportowana drogą lotniczą do szpitala w Gdańsku, natomiast druga karetką do szpitala w Starogardzie Gdańskim.
Na miejscu pracują strażacy oraz policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
Na tym odcinku drogi wprowadzono ruch wahadłowy.