Po miesiącach oczekiwań i sporów sądowych Urząd Miasta Olsztyna ogłosił, że nic już nie stoi na przeszkodzie, by podpisać umowę na budowę ulicy Nowobałtyckiej. To największa inwestycja drogowa w historii miasta, która ma odmienić komunikację w zachodnich dzielnicach Olsztyna.

„Na naszą korzyść zapadł wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, więc nic już nie stoi na przeszkodzie, żeby podpisać umowę z wykonawcą i wchodzić w teren" – poinformował olsztyński ratusz w mediach społecznościowych.



Największa inwestycja drogowa Olsztyna

Budowa ulicy Nowobałtyckiej to największy projekt drogowy w dziejach Olsztyna. Nowa arteria o długości 5 kilometrów połączy dzielnice Likusy, Gutkowo i Redykajny w zachodniej części miasta.

Inwestycja ma rozwiązać problem wąskiej i wyboistej ulicy Bałtyckiej, na której regularnie tworzą się korki.

Koszt i finansowanie

W październiku ubiegłego roku wyłoniono wykonawcę inwestycji, który zaproponował realizację zadania za około 188,7 mln zł. „To bardzo dobra cena, bo na realizację tego zadania zabezpieczyliśmy blisko 287 mln zł, z czego aż 168 mln stanowi dofinansowanie z funduszy unijnych" – przekazał ratusz.

W przetargu pojawiła się również tańsza oferta, jednak została odrzucona ze względu na niespełnienie wymagań formalnych.

Firma, której oferta została odrzucona, odwołała się najpierw do Krajowej Izby Odwoławczej, a następnie do sądu. Ostateczny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie zakończył spór i otworzył drogę do rozpoczęcia inwestycji.



Kiedy koniec budowy?

Budowa ulicy Nowobałtyckiej ma potrwać około dwóch lat.

Mieszkańcy zachodnich dzielnic Olsztyna mogą więc spodziewać się poprawy komunikacji i znacznego skrócenia czasu dojazdu już w najbliższych latach.