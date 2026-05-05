We wtorek (5 maja) rozpoczął się remont jednej z najczęściej uczęszczanych tras w polskich Tatrach – drogi prowadzącej z Zakopanego w kierunku Morskiego Oka. Prace drogowe oznaczają poważne utrudnienia dla kierowców i turystów planujących wyjazd w góry w najbliższych dniach.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata zapraszamy na stronę główną RMF24.pl .

Remont obejmuje fragment od Zazadni, czyli skrętu w kierunku Małego Cichego, aż do ronda Wierch Poroniec. Drogowcy już rozpoczęli frezowanie starej, zniszczonej nawierzchni i przygotowują się do wylania nowego asfaltu.

Jak informują wykonawcy, te prace zaplanowane są do czwartku i w tym czasie na remontowanym fragmencie drogi ruch będzie odbywał się wahadłowo.

Objazdy dla kierowców

W związku z prowadzonymi robotami drogowymi kierowcy muszą liczyć się z możliwością wystąpienia korków.

Osoby, które chcą uniknąć długiego oczekiwania na przejazd, mogą skorzystać z objazdu przez Poronin i Bukowinę Tatrzańską. To rozwiązanie pozwoli ominąć najbardziej newralgiczny odcinek remontowanej drogi.

To nie koniec prac na tej trasie. Kolejne etapy remontu zaplanowane są na następne tygodnie. Oznacza to, że utrudnienia na drodze w kierunku Morskiego Oka mogą potrwać przez większą część maja.

Turyści i mieszkańcy regionu powinni na bieżąco śledzić komunikaty dotyczące organizacji ruchu i planować podróż z odpowiednim wyprzedzeniem.