Toyota Motor Europe ogłosiła utworzenie we Wrocławiu nowoczesnego centrum informatycznego – Toyota Digital Hub. W placówce zatrudnienie znajdzie 200 specjalistów, którzy będą rozwijać aplikacje i rozwiązania cyfrowe dla samochodów marek Toyota i Lexus. To kolejny krok koncernu w umacnianiu swojej obecności w Polsce oraz inwestycja, która podkreśla rosnącą rolę naszego kraju jako centrum nowych technologii.

Wrocławskie centrum badawczo-rozwojowe będzie odpowiedzialne za rozwój aplikacji MyToyota oraz LexusLink+, z których korzysta już blisko 2 miliony Europejczyków.

Dzięki tym rozwiązaniom użytkownicy mogą zdalnie zarządzać swoimi samochodami, sprawdzać stan naładowania baterii czy korzystać z szeregu usług zwiększających wygodę codziennego użytkowania pojazdu.

Zespół Toyota Digital Hub będzie również współtworzyć infrastrukturę chmurową, która umożliwi sprawne funkcjonowanie usług connected dla samochodów Toyoty i Lexusa na całym kontynencie. Specjaliści zajmą się także wsparciem w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Polska przyciąga inwestorów technologicznych

W komunikacie koncernu podkreślono, że wybór Polski na lokalizację nowego centrum nie jest przypadkowy.

„Lokalizacja centrum badawczo-rozwojowego Toyoty w obszarze technologii informatycznych w Polsce potwierdza wysoką atrakcyjność inwestycyjną naszego kraju i silną pozycję jako hubu nowoczesnych technologii” – zaznaczył zaznaczył cytowany w komunikacie koncernu minister finansów Andrzej Domański.

Kolejna inwestycja Toyoty we Wrocławiu

To już kolejna inwestycja japońskiego koncernu w stolicy Dolnego Śląska.

Od 2015 roku działa tu Centrum Usług Wspólnych, które obsługuje księgowość i doradztwo podatkowe dla wszystkich europejskich oddziałów Toyoty.

„Toyota jest obecna w Polsce już od 35 lat, a ten projekt to kolejny krok we wzmacnianiu zaangażowania inwestycyjnego firmy na tym rynku” – podkreślił Thierry Boitel, wiceprezes ds. badań i rozwoju w Toyota Motor Europe.

Toyota posiada w Polsce także dwie fabryki – w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach – zatrudniające łącznie 2800 osób i produkujące nowoczesne napędy hybrydowe dla samochodów koncernu sprzedawanych w Europie.



