Już 17 kwietnia 2026 roku wchodzą w życie istotne zmiany dotyczące obowiązkowych badań medycyny pracy. Nowe przepisy wprowadzają elektroniczne orzeczenia lekarskie, które będą automatycznie trafiać na Internetowe Konto Pacjenta. Zmiany obejmą wszystkich pracowników i pracodawców, a okres przejściowy potrwa maksymalnie sześć miesięcy.

Wielka zmiana w badaniach medycyny pracy – elektroniczne orzeczenia już od kwietnia

Od 17 kwietnia 2026 roku orzeczenia lekarskie z badań medycyny pracy będą wydawane w formie elektronicznej i trafiać na Internetowe Konto Pacjenta.

Przewidziano okres przejściowy, w którym możliwe będzie jeszcze korzystanie z papierowych zaświadczeń.

Nowy wzór orzeczenia ogranicza zakres informacji przekazywanych pracodawcy i umożliwia lekarzowi wydanie zaleceń zdrowotnych wyłącznie dla pracownika.

Nowe przepisy dotyczące badań medycyny pracy

Już od 17 kwietnia 2026 roku wszyscy pracownicy oraz pracodawcy muszą przygotować się na istotne zmiany w zakresie badań medycyny pracy. Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, orzeczenia lekarskie dotyczące zdolności do pracy będą wydawane w nowej, elektronicznej formie. To kolejny krok w kierunku cyfryzacji polskiej służby zdrowia, który ma na celu usprawnienie obiegu dokumentacji oraz zwiększenie bezpieczeństwa danych.

CZYTAJ TEŻ: Zmiany w L4. ZUS będzie kontrolował zwolnienia lekarskie. Za co można stracić zasiłek?

Elektroniczne orzeczenia lekarskie - jak to będzie działać?

Jak przypomina "Rzeczpospolita", nowe przepisy przewidują, że orzeczenia lekarskie sporządzone po badaniach medycyny pracy będą zapisywane i przechowywane w Systemie Informacji Medycznej. Następnie automatycznie trafią na Internetowe Konto Pacjenta (IKP), gdzie każdy pracownik będzie miał do nich dostęp. Dzięki temu rozwiązaniu zarówno pracownicy, jak i pracodawcy zyskają łatwiejszy dostęp do niezbędnych dokumentów, a cały proces stanie się bardziej przejrzysty i bezpieczny.



Okres przejściowy - papierowe zaświadczenia jeszcze przez pół roku

Wprowadzenie elektronicznych orzeczeń nie oznacza natychmiastowego wycofania papierowych dokumentów. Przepisy przewidują okres przejściowy, który potrwa maksymalnie sześć miesięcy. W tym czasie lekarze nadal będą mogli wydawać zaświadczenia w tradycyjnej, papierowej formie - na przykład na żądanie pracownika lub w przypadku problemów technicznych z dostępem do systemu teleinformatycznego. To rozwiązanie ma ułatwić płynne przejście na nowy system i zminimalizować ewentualne trudności.

Nowy wzór orzeczenia i zakres przekazywanych informacji

Jedną z kluczowych zmian jest wprowadzenie nowego wzoru orzeczenia lekarskiego. Zgodnie z wytycznymi, do pracodawcy trafią wyłącznie podstawowe informacje dotyczące zdolności pracownika do wykonywania pracy lub jej braku. Szczegółowy zakres danych będzie dostosowany do rodzaju orzeczenia, co ma na celu ochronę prywatności pracowników i ograniczenie dostępu do wrażliwych informacji zdrowotnych.

Zalecenia zdrowotne tylko dla pracownika

Nowelizacja przepisów przewiduje także możliwość wydania przez lekarza medycyny pracy zaleceń zdrowotnych skierowanych bezpośrednio do pracownika. Mogą one dotyczyć zarówno aspektów zdrowia niezwiązanych bezpośrednio z pracą, jak i działań profilaktycznych. Co istotne, te zalecenia będą widoczne wyłącznie na Internetowym Koncie Pacjenta i nie zostaną przekazane pracodawcy. To rozwiązanie ma na celu wsparcie profilaktyki zdrowotnej oraz ochronę prywatności pracowników.

Cyfryzacja medycyny pracy - korzyści i wyzwania

Wprowadzenie elektronicznych orzeczeń lekarskich to krok w stronę nowoczesnej, cyfrowej administracji. Nowy system ma przyspieszyć obieg dokumentów, ułatwić dostęp do informacji i zwiększyć bezpieczeństwo danych medycznych. Jednak zarówno lekarze, jak i pracownicy muszą przygotować się na zmiany organizacyjne oraz konieczność korzystania z nowych narzędzi informatycznych. Okres przejściowy pozwoli na stopniowe wdrożenie nowych rozwiązań i dostosowanie się do cyfrowej rzeczywistości.

Zmiany w przepisach dotyczących badań medycyny pracy, które wejdą w życie 17 kwietnia 2026 roku, obejmą wszystkich pracowników i pracodawców. Wprowadzenie elektronicznych orzeczeń lekarskich oraz nowego wzoru dokumentu to krok w stronę cyfryzacji i większej ochrony prywatności. Okres przejściowy pozwoli na płynne wdrożenie nowych rozwiązań, a pracownicy zyskają dostęp do zaleceń zdrowotnych bezpośrednio na swoim Internetowym Koncie Pacjenta.