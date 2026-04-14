Cztery młode osoby zostały zatrzymane przez policję w związku z kradzieżą samochodu Iveco oraz usiłowaniem kradzieży koparki i Chevroleta na warszawskim Wilanowie. Sprawcy tłumaczyli swoje zachowanie jako „zabawę”, jednak teraz odpowiedzą za swoje czyny przed sądem. Skradzione auto zakopali w piasku.

Policjanci z warszawskiego Wilanowa zatrzymali cztery osoby podejrzane o kradzież samochodu Iveco oraz usiłowanie kradzieży koparki i auta marki Chevrolet.

Według ustaleń funkcjonariuszy, młodzi mieszkańcy dzielnicy najpierw ukradli Iveco, którym się poruszali, a następnie porzucili pojazd, zakopując go w piasku.

W trakcie "zabawy" korzystali także z koparki, którą po użyciu pozostawili w innym miejscu. Próbowali również ukraść Chevroleta, lecz nie udało im się uruchomić pojazdu.

Zatrzymania i zarzuty

Policjanci z komisariatu na Wilanowie zatrzymali dwóch sprawców w wieku 18 i 15 lat. Kolejnych dwóch, 15-latka i 16-latka, ujęli funkcjonariusze z mokotowskiej komendy. Wszyscy usłyszeli zarzuty.

18-latek odpowie przed sądem karnym jak osoba dorosła. O dalszym losie dwóch 15-latków i 16-latka zdecyduje sąd rodzinny, który może zastosować środki wychowawcze, poprawcze, a nawet izolacyjne.

/ Policja /

Policja przypomina, że takie zachowania, choć przez młodych ludzi często postrzegane jako "rozrywka" czy "przygoda", są poważnymi przestępstwami.

"Kradzież pojazdu, jego uszkodzenie czy próby włamania wiążą się nie tylko z odpowiedzialnością karną, ale również z koniecznością naprawienia szkody finansowej, która może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych" - podkreślają funkcjonariusze.

Już osoby nieletnie mogą ponosić poważne konsekwencje prawne, a odpowiedzialność finansowa często spada także na rodziców lub opiekunów. "Chwila zabawy" może więc oznaczać lata problemów.