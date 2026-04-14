Kilka tysięcy kontroli i ponad 100 przypadków naruszeń przepisów dotyczących maksymalnych cen paliw - to najnowsze dane Ministerstwo Finansów, do których dotarł reporter RMF FM Igor Skrzypek.

Nieprawidłowości na stacjach paliw / Shutterstock

Zgodnie z obowiązującym mechanizmem maksymalnych stawek stacjom, które sprzedają paliwo drożej niż dopuszczają przepisy, grożą kary sięgające nawet 1 mln złotych.

Jak wyglądają kontrole w liczbach? W ciągu niespełna dwóch tygodni Krajowa Administracja Skarbowa skontrolowała ponad 4 tys. stacji paliw w całym kraju. Przekroczenie maksymalnej ceny wykryto na 107 pylonach cenowych.

Nieprawidłowości w dwóch województwach

Najczęściej nieprawidłowości pojawiały się w województwach podlaskim i mazowieckim. Jak zaznacza KAS, skala naruszeń może być jednak większa, bo dojdą do nich kontrole w cyberprzestrzeni obejmujące systemy teleinformatyczne stacji paliw. Na razie nie zebrano pełnych danych.

Nie zostały również nałożone kary. Jak wyjaśnia KAS, procedury administracyjne wymagają czasu - postępowania nie są wszczynane i kończone z dnia na dzień. W większości przypadków urząd ma maksymalnie dwa miesiące na ich przeprowadzenie i wydanie decyzji.

Jak ustalane są maksymalne ceny paliw?

Cena maksymalna paliwa jest wyliczana według specjalnej formuły. Uwzględnia ona średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. Dzięki temu mechanizmowi ceny na stacjach mają być bardziej przewidywalne i odporne na gwałtowne wahania rynku.

Przestrzeganie maksymalnych cen paliw jest ściśle monitorowane przez Krajową Administrację Skarbową. Sprzedaż paliw powyżej ustalonych stawek grozi poważnymi konsekwencjami finansowymi - kara może wynieść nawet do 1 mln złotych. Takie rozwiązanie ma chronić konsumentów przed nieuzasadnionym wzrostem cen i zapewnić stabilność na rynku paliw.

Od momentu wprowadzenia systemu maksymalnych cen paliw, czyli od 31 marca 2026 roku, ceny zmieniają się niemal codziennie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ministerstwo Energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Nowe stawki zaczynają obowiązywać od dnia następującego po ich ogłoszeniu w Monitorze Polskim. W przypadku, gdy obwieszczenie przypada przed dniami wolnymi od pracy lub świętami, cena maksymalna obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie.