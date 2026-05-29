Prokuratura postawiła zarzut przywłaszczenia miliona złotych 51-letniem mieszkańcowi powiatu zgorzeleckiego. Według śledczy miał on znaleźć milion złotych, które zgubili podczas transportu konwojenci. Mężczyzna nie przyznał się od zarzutu. Nie wiadomo też, gdzie zniknęła gotówka.

Wpadka podczas konwoju, fot. zdj. poglądowe / JAROSLAW JAKUBCZAKPOLSKA PRESSPolska PressEast News / East News

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

18 maja w Zgorzelcu (Dolnośląskie) na ulicy Łużyckiej z auta służącego do przewozu gotówki wypadł worek z pieniędzmi. Znajdował się w nim milion złotych. Konwojenci nie zorientowali się, że zgubili cenny depozyt i ruszyli w dalszą drogę.

Według prokuratury, worek zaważył 51-letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego. Zatrzymał auto i go zabrał.

Mężczyzna został zatrzymany, a prokurator postawił mu zarzut przywłaszczenia znalezionego miliona złotych. Grozi za to rok więzienia.

Rzecznika Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze Ewa Węglarowicz-Makowska przekazała w piątek, że 51-latek nie przyznał się do zarzutu i złożył wyjaśnienia. Prokuratura zastosowała wobec niego poręczenie majątkowe w kwocie 50 tys. zł.

Do tej pory nie odzyskano przywłaszczonych pieniędzy - dodała prokurator.