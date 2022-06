Wakacje to idealny czas na przeprowadzenie w szkołach, przedszkolach i żłobkach letnich remontów. We Wrocławiu będą one w tym roku w blisko 80 placówkach oświatowych oraz we wszystkich 17 publicznych żłobkach. Miasto przeznaczy na prace ok. 63 mln złotych. Większość z nich zostanie ukończona do września, czyli przed pierwszym dzwonkiem szkolnym. Reszta do końca 2022 lub 2023 roku.

/ Urząd Miejski Wrocławia / Materiały prasowe Największe remonty w szkołach i przedszkolach realizowane będą przez Zarząd Inwestycji Miejskich. Bedą kosztować ok. 58 mln zł i obejmą m.in.: remonty i przebudowy pomieszczeń szkolnych, boisk, sanitariatów czy instalacji elektrycznej, a także remonty toalet, portierni, węzłów żywieniowych, jak i dostosowanie budynków do wymogów przepisów przeciwpożarowych. Wydatki na utrzymanie placówek oświatowych i ich remonty stanowią ogromną część miejskiego budżetu. To inwestycje, które z pewnością zaprocentują, dlatego tak zależy nam, by w ramach możliwości, na bieżąco realizować w nich niezbędne prace budowlane. A jak wiadomo, wakacje to idealny czas na tego typu inwestycje - podkreśla Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. Dodatkowo na prace remontowe prowadzone w 2022 r. przez same placówki, miasto przeznaczyło ok. 4,3 mln zł. To jakieś 700 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym. I właśnie przeważająca ich część zrealizowana zostanie w trakcie letnich wakacji. Będzie to chociażby malowanie, wymiana oświetlenia czy okien i drzwi. Remont jest już prowadzony m.in. w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich. Remontowana jest u nas jedna z sal dydaktycznych, która docelowo będzie pracownią języka polskiego z zapleczem dydaktycznym. Na początku ekipa budowlana musiała zerwać boazerię, która pamiętała jeszcze lata 70. - mówi dyrektorka placówki, Teresa Bartnicka-Romanowska. Docelowo sala będzie pomalowana na jasny kolor, położone zostaną nowe kafle, wstawione szersze drzwi. Wymieniona zostanie też instalacja elektryczna - dodaje. Wakacyjne remomty obejmą też miejskie żłobki. We wszystkich placówkach odmalowane zostaną kuchnie oraz większość sal i korytarzy - informuje Ratusz w komunikacie. Przeprowadzone będą również drobne prace konserwatorskie. W niektórych żłobkach remontowane będą też instalacje CO, węzły ciepłownicze, pompy ścieków oraz zostanie wymienione oświetlenie na ledowe. Zobacz również: Przeprowadzka punktu z darami dla uchodźców. Potrzebni wolontariusze

