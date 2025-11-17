Do Sądu Rejonowego w Oleśnicy (Dolnośląskie) trafił akt oskarżenia przeciwko 60-letniemu psychologowi, który miał dopuścić się molestowania seksualnego swojej 15-letniej pacjentki. Według prokuratury, do przestępstw miało dojść dwukrotnie w latach 2019–2021. Mężczyzna nie przyznaje się do winy i twierdzi, że został pomówiony.

Psycholog został oskarżony o molestowanie seksualne nieletniej, 15-letniej pacjentki/Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zarzuty prokuratury

Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, prok. Karolina Stocka-Mycek, Prokuratura Rejonowa w Oławie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Wojciechowi C.

Psycholog został oskarżony o dwa czyny zabronione związane z seksualnym wykorzystywaniem małoletniej.

"Wojciech C. - lat 60, oskarżony jest o to, że nadużywając zaufania wynikającego z relacji psycholog - pacjent, dopuszczał się względem małoletniej poniżej lat 15 innych czynności seksualnych" - przekazała prokurator w oficjalnym komunikacie.



Według ustaleń śledczych, do przestępstw miało dojść dwukrotnie w latach 2019-2021. Sprawa została ujawniona po zgłoszeniu pokrzywdzonej, a następnie wszczęto postępowanie przygotowawcze. Wojciech C. został przesłuchany w charakterze podejrzanego.

W trakcie śledztwa psycholog nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. W swoich wyjaśnieniach stwierdził, że został pomówiony przez pokrzywdzoną.



Surowa kara za przestępstwo

Za zarzucane czyny Wojciechowi C. grozi kara od 2 do nawet 12 lat pozbawienia wolności. O winie lub niewinności oskarżonego zdecyduje sąd.

Sprawa budzi duże emocje ze względu na charakter zarzutów oraz relację między psychologiem a nieletnią pacjentką. Na razie nie wiadomo, kiedy ruszy proces.

Prokuratura nie ujawnia szczegółów dotyczących śledztwa, powołując się na dobro pokrzywdzonej.