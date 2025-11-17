Od wtorku kierowców czekają poważne zmiany w organizacji ruchu na drodze krajowej nr 94 w rejonie budowy nowego węzła w Wieliczce. Rozpoczyna się kluczowy etap inwestycji, obejmujący budowę wiaduktu, nowego ronda oraz konstrukcji oporowych. W związku z tym na odcinku około 350 metrów zostanie zamknięty przejazd DK94, a ruch zostanie skierowany na tymczasową jezdnię po południowej stronie drogi. Zmiany dotkną zarówno kierowców jadących od strony Krakowa, jak i Tarnowa.

Zmiany dotkną zarówno kierowców jadących od strony Krakowa, jak i Tarnowa.

"We wtorek ok. 10:00 zmienimy organizację ruchu w rejonie budowy nowego węzła w Wieliczce na drodze krajowej nr 94. Zaczynamy kluczowy dla tej inwestycji etap prac związanych z budową wiaduktu nad DK94, nowego ronda i konstrukcji oporowych. Dlatego też na odcinku ok. 350 m zamkniemy przejazd DK94, a samochody pojadą objazdem zbudowanym po południowej stronie DK94 "- informuje w komunikacie Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA.

Oto szczegóły nowej organizacji ruchu:

Kierowcy jadący DK94 od strony Krakowa będą mogli korzystać z tymczasowej jezdni w kierunku Tarnowa, skręcić w prawo w ul. Kościuszki lub pojechać na wprost w ul. Krakowską.

Kierowcy jadący DK94 od strony Tarnowa pojadą tymczasową jezdnią wyłącznie w kierunku Krakowa (ruch tranzytowy tzw. starą czwórką).

Osoby jadące ul. Krakowską z centrum Wieliczki będą mogły pojechać tylko w kierunku Krakowa. Zalecany objazd w kierunku Tarnowa prowadzi przez ulice Krakowską, Narutowicza, Piłsudskiego i Niepołomską.

Kierowcy z ul. Kościuszki będą mogli skręcić tylko w prawo, w ul. Krakowską w kierunku centrum. Zalecany objazd w kierunku Krakowa prowadzi przez rondo Niepodległości.

Na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej i tymczasowej jezdni zostanie zamontowana sygnalizacja świetlna.

Nowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do wakacji 2027 roku.

Bezpieczniej i płynniej - nowy węzeł w Wieliczce

Nowy, bezkolizyjny węzeł powstaje w miejscu obecnego skrzyżowania DK94 (ul. Krakowska) z ul. Krakowską Boczną, czyli tzw. łącznikiem z rondem Wieliczan. Obecnie funkcjonująca sygnalizacja świetlna ogranicza przepustowość i powoduje korki.

Po zakończeniu inwestycji sygnalizacja świetlna zostanie zlikwidowana, co ma znacząco usprawnić ruch na DK94 i wjeździe do Wieliczki.



Nowy węzeł umożliwi bezpieczne włączanie się do ruchu kierowcom jadącym z Wieliczki w kierunku Krakowa i Bochni. Droga krajowa zostanie poprowadzona estakadą o długości około 70 metrów, a pod nią powstanie rondo, z którego będzie można wjechać na drogę w kierunku Krakowa lub Tarnowa.

Będzie też możliwość zjazdu na rondo od strony Bochni.