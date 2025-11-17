Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia dla kilku regionów Polski. Mieszkańcy Dolnego Śląska muszą przygotować się na intensywne opady śniegu, natomiast na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu prognozowane jest niebezpieczne oblodzenie dróg i chodników. Alerty będą obowiązywać do wtorkowych godzin porannych.

/ Shutterstock

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu oraz oblodzeniem.

Na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu przewidywane jest zamarzanie mokrych nawierzchni po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem.

Ostrzeżenia obowiązują do poniedziałku godz. 19 (opady śniegu) i do wtorkowych godzin porannych (oblodzenie).

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu w województwie dolnośląskim. Najbardziej zagrożone są powiaty lwówecki, karkonoski i kamiennogórski, szczególnie tereny położone powyżej 700 metrów nad poziomem morza. Prognozy przewidują, że do poniedziałku wieczorem pokrywa śnieżna może wzrosnąć nawet o 10-15 centymetrów. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza na górskich drogach.

Oblodzenie na południu kraju

Kolejne ostrzeżenie dotyczy oblodzenia, które może wystąpić na południowych krańcach Polski - na Śląsku, w Małopolsce oraz na Podkarpaciu. Po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem prognozowane jest zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników.

Minimalna temperatura w tych regionach spadnie od -2 stopni Celsjusza do nawet -6 stopni C przy gruncie. Alerty będą obowiązywać do wtorkowych godzin porannych.

Ostrzeżenia I stopnia - co oznaczają?

Wydane przez IMGW ostrzeżenia I stopnia oznaczają, że istnieje ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą prowadzić do strat materialnych oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Służby zalecają śledzenie komunikatów pogodowych oraz zachowanie szczególnej ostrożności na drogach i chodnikach.