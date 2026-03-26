Śledczy z Prokuratury Okręgowej w Opolu postawili burmistrzowi Trzebnicy Markowi D. zarzuty przekroczenia uprawnień. Ich zdaniem doprowadził m.in. do inwestycji finansowanych z miejskich pieniędzy, które służyły celom prywatnym, w tym jego. Chodzi m.in. utwardzenia dróg na prywatnych nieruchomościach, ale też łapówki. Marek D. nie przyznał się do winy. Został zawieszony w czynnościach służbowych burmistrza miasta.

Marek D., burmistrz Trzebnicy. / Sebastian Borowski / PAP

Burmistrz Trzebnicy marek D. został zatrzymany w czwartek rano i przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Opolu. Zatrzymanie przeprowadzono w ramach prowadzonego przez opolską prokuraturę postępowania - przekazała asp. sztab. Monika Kaleta z biura prasowego dolnośląskiej policji.

Zarzuty dla burmistrza

Jak poinformował w czwartek po południu rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu prok. Stanisław Bar, burmistrzowi Trzebnicy przedstawiono zarzuty przekroczenia uprawnień. Chodziło o doprowadzanie do realizacji inwestycji finansowanych z budżetu gminy, które służyły celom prywatnym, w tym samego podejrzanego. Jak wyjaśnił prok. Bar to m.in. ustne zlecenie dotyczące wykonania utwardzenia dróg na prywatnych nieruchomościach.

"Ponadto podejrzanemu zarzucono, że zlecał wykonanie robót związanych z utrzymaniem dróg i chodników w Gminie Trzebnica z ominięciem procedur właściwych zamówieniom publicznym oraz dopuszczenie do ich realizacji bez kosztorysu i bez weryfikacji zakresu wykonanych prac oraz faktycznej ich wartości" - przekazał prok. Bar w opublikowanym komunikacie.

Śledczy ustalili, że z naruszeniem prawa wydano w Trzebnicy łącznie ponad 2 mln zł z miejskich pieniędzy.

Kolejne zarzuty postawione burmistrzowi dotyczą siedmiu przypadków przyjęcia korzyści majątkowej od pracownicy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy - chodzi o kwoty od 500 do 1 500 zł. Wedle ustaleń śledczych burmistrz miał uzależniać przyznanie jej nagrody uznaniowej od tego, czy podzieli się z nim pieniędzmi.

Jak przekazali śledczy, wszystkie zdarzenia miały miejsce w latach 2015-2019. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych mu przestępstw i złożył lakoniczne wyjaśnienia - powiedział prok. Bar.

Zawieszony w czynnościach służbowych

Wobec Marka D. zastosowano poręczenie majątkowe w kwocie 50 tys. zł. Został też objęty dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju. Marek D. został też zawieszony w czynnościach służbowych burmistrza Trzebnicy. Grozi mu kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Marek D. jest burmistrzem Trzebnicy od 2006 r. Od lutego br. w mieście trwa zbiórka podpisów pod referendum dotyczącym odwołania go z funkcji włodarza miasta.

O zatrzymaniu burmistrza przez policję jako pierwsze poinformowały lokalne media, m.in. "Nowa Gazeta Trzebnicka".