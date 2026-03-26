​Prokuratura Rejonowa w Płocku (woj. mazowieckie) prowadzi śledztwo w sprawie nietrzeźwego policjanta z Komendy Powiatowej Policji w Mławie, który spowodował kolizję parkingową - ustalił reporter RMF MAXX Kamil Puternicki. Stróż prawa z 28-letnim stażem został zawieszony w czynnościach służbowych.

Kolizja z udziałem policjanta w Mławie (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

49-latek uderzył w jeden z pojazdów na parkingu. Na miejscu interweniował patrol ruchu drogowego, który ustalił, że uczestnikiem zdarzenia jest policjant. Poruszał się on poza służbą, prywatnym samochodem. W obecności oficera kontrolnego jednostki przeprowadzono badanie alkomatem - mówi RMF MAXX aspirant sztabowy Anna Pawłowska z KPP w Mławie i dodaje, że badanie wykazało ponad 1 promil alkoholu.

O zdarzeniu został poinformowany Prokurator Rejonowy w Mławie oraz Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. Mężczyzna został zatrzymany, a prokurator przedstawił mu zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Ponieważ mławska prokuratura współpracuje z miejscową komendą powiatową, a sprawa dotyczy funkcjonariusza tej właśnie jednostki, przejęła ją Prokuratura Rejonowa w Płocku. Od policjanta pobrano jeszcze krew do dalszych badań i tutaj prokurator oczekuje na opinię laboratorium kryminalistycznego - usłyszał w czwartek od rzecznika prasowego Bartosza Maliszewskiego reporter RMF MAXX.

Policjant pracował bez zastrzeżeń. Sam złożył zażalenie

Funkcjonariusz, któremu postawiono zarzut prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, ma 28-letni staż pracy. Nie był wcześniej karany dyscyplinarnie i służył bez zastrzeżeń.

Wraz z postępowaniem karnym wobec policjanta wszczęte zostało postępowanie dyscyplinarne. Decyzją mławskiego komendanta został on zawieszony w czynnościach służbowych.

Do prokuratury wpłynęło zażalenie podejrzanego na czynności zatrzymania oraz zatrzymania prawa jazdy. Prokurator przekazał obydwa zażalenia z własnym stanowiskiem do Sądu Rejonowego w Mławie. Sprawa jest w toku - mówi RMF MAXX Bartosz Maliszewski.