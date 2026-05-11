​Ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha jednoznacznie odrzucił kandydaturę byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schroedera na mediatora w negocjacjach pokojowych pomiędzy Europą a Rosją. Pomysł, wysunięty przez prezydenta Rosji Władimira Putina, spotkał się z szeroką krytyką zarówno ze strony Ukrainy, jak i Unii Europejskiej.

Gerhard Schroeder / GREGOR FISCHER/AFP/East News / East News

Szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha, tuż przed posiedzeniem Rady Unii Europejskiej w Brukseli, wyraził zdecydowany sprzeciw wobec propozycji, by to właśnie Gerhard Schroeder został pośrednikiem w rozmowach pokojowych dotyczących zakończenia konfliktu na Ukrainie. Nie, nie popieramy. Takiej kandydatury nie popieramy jednoznacznie - podkreślił Sybiha, odnosząc się do pomysłu wysuniętego przez rosyjskiego prezydenta.

Minister zaznaczył, że istnieje wielu innych "dostojnych przywódców", którzy mogliby podjąć się roli mediatora w tak kluczowych negocjacjach. Wskazał tym samym na potrzebę wyboru osoby cieszącej się zaufaniem zarówno Ukrainy, jak i społeczności międzynarodowej.

Propozycja Kremla i reakcje europejskich polityków

Władimir Putin podczas konferencji prasowej na Kremlu ogłosił, że konflikt z Ukrainą zbliża się do końca i zasugerował, że najlepszym mediatorem w rozmowach z Europą byłby były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder. Ta propozycja wywołała natychmiastową reakcję ze strony Unii Europejskiej.

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas skrytykowała pomysł, podkreślając, że przyznanie Rosji prawa do wyznaczenia negocjatora nie byłoby rozsądne. Przypomniała również, że Schroeder był lobbystą rosyjskich przedsiębiorstw państwowych, co w jej opinii dyskwalifikuje go jako bezstronnego mediatora.

Krytyka ze strony państw bałtyckich

Nie tylko Ukraina i unijni dyplomaci wyrazili sprzeciw wobec kandydatury Schroedera. Szef estońskiego MSZ Margus Tsahkna przypomniał o bliskich relacjach łączących byłego kanclerza Niemiec z Władimirem Putinem. Według estońskiego ministra taka osoba nie może być uznana za neutralnego pośrednika w rozmowach pokojowych, które mają kluczowe znaczenie dla przyszłości Europy i bezpieczeństwa regionu.

W obliczu odrzucenia kandydatury Gerharda Schroedera przez Ukrainę i znaczną część europejskich polityków, pojawia się pytanie o to, kto mógłby objąć funkcję mediatora w rozmowach pokojowych. Ukraiński minister spraw zagranicznych podkreślił, że lista potencjalnych kandydatów jest długa i obejmuje wielu szanowanych przywódców międzynarodowych.