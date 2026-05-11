„W drugiej połowie roku powinna nastąpić jakaś forma rozejmu albo zawieszenia broni” – uważa analityk wojskowy Jarosław Wolski. W rozmowie w RMF24 ekspert mówił o rosnących stratach Rosji, słabnącej skuteczności rosyjskiej ofensywy i coraz większej presji wywieranej na Kreml. Jego zdaniem Moskwa nadal będzie próbowała osiągnąć sukces militarny przy ewentualnych rozmowach pokojowych.

Obchody Dnia Zwycięstwa w Rosji.

Piotr Salak rozpoczął rozmowę z gościem od tematu niespodziewanej wytrzymałości ukraińskiej armii. Zdaniem Wolskiego Kreml spodziewał się szybkiego załamania ukraińskiej obrony po ograniczeniu amerykańskich dostaw broni i amunicji.

Zakładali, że ukraińska obrona załamie się już w ubiegłym roku - powiedział ekspert.

Jak podkreślił, dzięki zwiększonemu wsparciu państw europejskich i ogromnej determinacji wojsk ukraińskich do tego nie doszło.

Rosjanie liczyli na to, że Ukraina zostanie rzucona na kolana - dodał.

Analityk zaznaczył, że kraje europejskie sprawnie przejęły znaczną część ciężaru związanego z dostawami amunicji i broni dla Ukrainy.

Gigantyczne straty rosyjskiej armii

Gość Piotra Salaka zwrócił uwagę na ogromne straty, które Rosjanie ponoszą na froncie.

Według szacunków, na których opiera się Wolski, armia rosyjska mogła stracić już ponad milion żołnierzy - biorąc pod uwagę zabitych, rannych i wycofanych z walki.

Rosja, nie osiągnąwszy żadnego celu politycznego z 2022 roku, straciła ponad milion żołnierzy i utknęła w impasie - ocenił.

Specjalista zaznaczył, że liczba potwierdzonych poległych rosyjskich żołnierzy wynosi około 350 tysięcy.

Rosyjska ofensywa już trwa

Według eksperta błędne jest założenie, że Rosjanie dopiero przygotowują letnią ofensywę.

Ta ofensywa już trwa - stwierdził.

Jak wyjaśnił, główne kierunki działań wojsk rosyjskich to obecnie kierunek zaporoski oraz okolice Słowiańska i Kramatorska.

Jak zaznaczył Wolski, rosyjskie postępy są bardzo powolne i okupione ogromnymi stratami.

Działania lądowe Rosjan nie idą po ich myśli - ocenił.

Ekspert uważa, że rosyjskie władze odczuwają coraz większe straty wizerunkowe.

Jego zdaniem szczególnie dotkliwa dla Putina była sytuacja związana z obchodami 9 maja w Moskwie.

Gość Piotra Salaka przypomniał, że bezpieczeństwo parady miało być zapewnione dzięki porozumieniu z prezydentem USA - Donaldem Trumpem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Rosji miał poprosić ich o wyłączenie Placu Czerwonego z obszarów potencjalnych ataków podczas obchodów Dnia Zwycięstwa.

To jest potworny policzek i upokorzenie dla Putina - stwierdził ekspert.

Rozejm jeszcze w tym roku?

Jak powiedział Wolski, przed ewentualnymi rozmowami pokojowymi Rosja będzie próbowała jeszcze poprawić swoją sytuację militarną.

Rosjanie będą starali się uzyskać jakiś sukces militarny, żeby przejść do korzystniejszej pozycji negocjacyjnej - mówił.

Analityk przewiduje jednak, że pewna forma zawieszenia broni może zostać ustalona jeszcze w tym roku.

W drugiej połowie roku powinna nastąpić jakaś forma rozejmu albo zawieszenia broni - ocenił. Przestrzegł jednak, że mimo rosnących kosztów prowadzenia wojny Rosja nadal posiada możliwości kontynuowania konfliktu przez dłuższy czas.

Europa częściowo zastąpiła USA

Jak zaznaczył Wolski, Ukraina zdołała dostosować się do obecnych warunków wojny nie tylko dzięki wykorzystaniu dronów.

Dramatycznie spadła celność rosyjskich rakiet i bomb - przypomniał.

Ekspert podkreślił m.in. zwiększoną pomoc europejskich członków NATO oraz rozwój środków walki radioelektronicznej.

Wolski dodał też, że ukraińska armia przetrwała najtrudniejszy okres wojny, zatrzymała wzrost dezercji i skutecznie zaczęła wykorzystywać na froncie nowe technologie.

Rosyjski pomysł na narzucenie Ukrainie nieakceptowalnego tempa strat na szczęście się nie powiódł - podsumował ekspert.

Opracował: Jakub Muszyński