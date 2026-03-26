Co jeść, żeby szybciej schudnąć? Po pierwsze, to co ma mniej kalorii. Po drugie, ciągle to samo - odpowiadają naukowcy Oregon Research Institute. Wyniki badań, opublikowane przez nich w prestiżowym czasopiśmie naukowym "Health Psychology" wskazują, że osoby, które wprowadziły do swojego jadłospisu powtarzalne posiłki i utrzymywały stabilny bilans kaloryczny, osiągały lepsze rezultaty podczas 12-tygodniowego programu odchudzającego niż uczestnicy stosujący bardziej urozmaiconą dietę. Różnica nie jest duża, ale wskazuje na mechanizm, który w zmaganiach z nadwagą może się przydać.

W dobie nieustannego napływu informacji o coraz to nowszych dietach i sposobach na zrzucenie zbędnych kilogramów, najnowsze badania wskazują na zaskakująco prostą, a jednocześnie skuteczną metodę wspierającą odchudzanie. Według naukowców, powtarzalność posiłków i utrzymywanie stałej liczby spożywanych kalorii każdego dnia mogą znacząco ułatwić osiągnięcie wymarzonej sylwetki.

Autorzy przeanalizowali szczegółowe dzienniki żywieniowe 112 osób z nadwagą lub otyłością, które uczestniczyły w zorganizowanym programie redukcji masy ciała. Uczestnicy codziennie rejestrowali wszystko, co jedli z pomocą aplikacji mobilnej oraz ważyli się na automatycznej wadze. Analiza objęła pierwsze 12 tygodni programu, okres, podczas którego zaangażowanie i dokładność w monitorowaniu diety są zazwyczaj największe.

Naukowcy oceniali, jak bardzo jednolita była dieta każdej osoby, biorąc pod uwagę dwa kluczowe aspekty: stabilność kaloryczną (wahania dziennego spożycia kalorii) oraz powtarzalność posiłków (jak często uczestnicy sięgali po te same dania i przekąski, zamiast eksperymentować z nowymi potrawami).

Wyniki okazały się jednoznaczne. Osoby, które częściej powtarzały te same posiłki, traciły w trakcie programu średnio 5,9 proc. masy ciała, podczas gdy osoby o bardziej zróżnicowanej diecie - 4,3 proc. Efekt jest subtelny, ale zauważalny. Co więcej, większa stabilność kaloryczna również przekładała się na lepsze efekty. Każde 100 kalorii mniej wahań dziennego spożycia wiązało się ze zmniejszeniem utraty masy ciała o około 0,6 proc.

Utrzymanie takiej diety nie jest zadaniem prostym

Eksperci podkreślają, że w dzisiejszych realiach, kiedy dostęp do wysokokalorycznych i silnie przetworzonych produktów jest niemal nieograniczony, utrzymanie zdrowej diety wymaga ustawicznego wysiłku i samokontroli. Wprowadzenie rutyny żywieniowej może znacząco ułatwić osobom odchudzającym się to zadanie, sprawiając, że zdrowe wybory stają się bardziej automatyczne i mniej obciążające.

Badacze przyznają, że ich obserwacje pokazują korelację, a nie bezpośrednią przyczynowość. Nie można wykluczyć, że osoby bardziej zdyscyplinowane i zmotywowane do odchudzania naturalnie częściej wybierają powtarzalne posiłki.

Co oczywiste, badania zwykle wskazują na związek między większą różnorodnością diety a lepszym ogólnym stanem zdrowia. Jednak, jak podkreślają autorzy najnowszego badania, dotyczy to głównie różnorodności w obrębie zdrowych produktów, takich jak warzywa i owoce. W obecnych realiach, gdzie łatwo o nadmiar niezdrowych przekąsek, uproszczenie jadłospisu może przejciowo okazać się skuteczniejszą strategią w walce z nadwagą.